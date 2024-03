Milei Moneda affollata, Aptos e Cardano preparano una corsa al rialzo

I primi investitori ottengono i maggiori profitti con le migliori criptovalute. Ecco perché gli investitori più intelligenti prestano attenzione alle nuove ICO con i migliori casi d’uso e incentivi. La nuova Milei Moneda ($MEDA) sta accumulando nuvole e sembra destinata a far piovere profitti. Aptos (APT) e Cardano (ADA) si preparano a navigare sull’onda rialzista di Bitcoin come altri altcoin. Ma allo stato attuale delle cose, la prevendita di $MEDA è considerata dagli acquirenti una miniera d’oro. Ecco perché:

Economizza come Milei: scopri $MEDA!

Aptos punta a battere la sua corsa di febbraio

Dalle integrazioni alle partnership, Aptos ha registrato molte attività negli ultimi mesi. Nell’ultimo trimestre del 2023, la rete ha registrato un aumento del 111,4% della media delle transazioni giornaliere su base annua. Finora, nel 2024, la blockchain di Layer-1 ha continuato a far parlare di sé nelle notizie sulle criptovalute per le giuste ragioni.

Aptos ha recentemente annunciato un accordo con Stargate Finance per aumentare la velocità di elaborazione e rimuovere i limiti delle transazioni giornaliere sul ponte di Stargate. Facilità e velocità: questa è la gioia di ogni sviluppatore blockchain in questo momento. Questo significa un aumento delle attività sulla blockchain di Aptos.

Il token APT di Aptos ha registrato movimenti di prezzo positivi che fanno pensare a una corsa al rialzo. Sebbene APT abbia subito una battuta d’arresto del 6% nel mese di gennaio 2024, ha avuto un buon andamento a febbraio, quando ha registrato un rialzo del 33%. Negli ultimi giorni, APT ha mantenuto una costante tendenza al rialzo, con un’impennata del 13%, secondo i dati di CoinMarketCap.

Grazie alla costanza del suo corso, gli analisti indicano APT come una buona criptovaluta da acquistare per ottenere picchi ancora più consistenti quando il mercato delle criptovalute entrerà nella corsa al rialzo.

La storia si ripeterà per Cardano?

Grazie a una capitalizzazione di mercato di oltre 26 miliardi di dollari, Cardano è una delle criptovalute più grandi e ha molta storia. Uno dei trascorsi più entusiasmanti di Cardano è stata la famosa corsa al rialzo del 2020/21, entrata in tutte le notizie sulle criptovalute. Quella corsa ha visto Cardano passare da un misero 0,018 $ a 3,060 $ nell’aprile del 2021, con un aumento del 16.900% senza precedenti.

ADA ha iniziato il 2024 con un calo del 16% a gennaio. Ma da febbraio alla prima settimana di marzo, ADA ha registrato un’impennata del 49%. ADA è ancora scambiata al 76% al di sotto del suo ATH, ma se la storia insegna, le recenti impennate del prezzo di ADA potrebbero indicare l’inizio di un’altra storica corsa al rialzo.

Da alcuni mesi si registrano movimenti irregolari nelle attività di rete di Cardano. E i rialzisti potrebbero voler far valere le loro ragioni con le incongruenze nel volume di scambi di ADA. Nonostante ciò, per l’ottimismo che sta raccogliendo tra gli acquirenti e la frenesia di Bitcoin, gli analisti pensano che i rialzisti avranno la meglio. Ma non si tratta di un verdetto definitivo e gli investitori devono essere cauti.

Gli acquirenti di criptovalute identificano Milei Moneda come la nuova miniera d’oro

Una caratteristica unica che contraddistingue una buona ICO blockchain è l’utilità sostenibile, che è stata la rovina di molte nuove ICO e meme coin. Non sorprende che gli investitori continuino a fare la fila per la prevendita di Milei Moneda.

Milei Moneda interpreta il personaggio del popolare politico e rivoluzionario argentino Javier Milei: molto emozionante. Milei Moneda cerca di affrontare le questioni politiche ed economiche con umorismo e radicalità.

Milei Moneda presenta una struttura della community tipica progettata per offrire la migliore esperienza. Gli sviluppatori hanno bloccato la liquidità per le operazioni, mentre i titolari di $MEDA hanno il diritto di suggerire modifiche alle operazioni e di votare le decisioni.

La proposta migliore vince dei premi, incoraggiando gli utenti a proporre funzionalità rivoluzionarie per Milei Moneda. Per finire, i membri della community hanno accesso a omaggi ed eventi virtuali, oltre ad esclusivi NFT di tendenza per incrementare i loro portafogli $MEDA.

La buona notizia è che $MEDA è ancora nella fase 1 della sua prevendita, dove un token $MEDA viene attualmente venduto a 0,010 $. La notizia migliore è che il prezzo raddoppierà al momento del lancio per restituire un ROI del 100%. Sali subito sul treno di Milei Moneda.

$MEDA ha stimolato la tua curiosità? Visitaci o chatta su Telegram per notizie interne. Rapido, divertente e informativo!

