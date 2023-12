Milionario in Dogecoin perde una fortuna di 3 milioni di dollari

Glauber Contessoto, diventato virale come il milionario in Dogecoin (DOGE) nel 2021, ha perso circa 3 milioni di dollari dopo aver rischiato centinaia di migliaia di dollari dei suoi risparmi di una vita. Quando ha acquistato DOGE, il prezzo si aggirava intorno ai 5 centesimi. Quando DOGE è salito alle stelle dopo il sostegno di Elon Musk, il wallet di Glauber è cresciuto fino a raggiungere i milioni. Ma anche dopo aver subito una grossa perdita, Glauber continua a puntare su Dogecoin e sulla community delle meme coin.

Un’altra meme coin, NuggetRush (NUGX) ha registrato una performance sbalorditiva nel suo evento di prevendita. La criptovaluta ha garantito profitti del 30% ai primi investitori. Inoltre, NuggetRush ha attirato l’attenzione di molti investitori grazie al suo mix di caratteristiche redditizie, che hanno spinto gli analisti a prevedere una solida crescita. Considerata la rapida ascesa della meme coin NUGX, gli esperti si chiedono se sia il migliore investimento in criptovalute per Contessoto.

Esploriamo il potenziale di NUGX nel ripristinare le ricchezze di Glauber.

La solida base di NuggetRush (NUGX) la posiziona per una crescita vertiginosa

La maggior parte dei nuovi progetti DeFi rilasciati sul mercato delle criptovalute spesso fa dipendere la crescita del proprio valore da una rapida adozione. Utilizzano caratteristiche di tendenza e a prova di futuro per attirare più investitori e superare la concorrenza. NuggetRush promette profitti esplosivi con il suo attesissimo modello di gioco d’impatto play-to-earn che proietta i giocatori in un mondo in cui dovranno estrarre pietre preziose da scambiare con denaro. Questo approccio DeFi è il motivo per cui NuggetRush è diventato virale come il migliore investimento in criptovalute per gamer.

NuggetRush si occupa di questo includendo collezioni dei migliori NFT in cui investire. Gli utenti di Web3 sono stati attratti da NuggetRush perché i personaggi giocabili nel gioco P2E si trasformano in NFT che i giocatori possono scambiare. Esiste anche una collezione di RUSHGEMS, la più rara da trovare, che può essere scambiata con oro. I possessori di questi NFT possono ottenere maggiori profitti staking e ottenere un rendimento percentuale annuo del 20%, rendendoli i migliori NFT in cui investire per ottenere potenziali guadagni.

Includendo tutte queste caratteristiche innovative, NuggetRush conferisce alla sua meme coin, NUGX, un’utilità, aumentando il suo potenziale per superare le migliori meme coin come Dogecoin, che non ha utilità. Per questo motivo gli investitori hanno acquistato in massa la prevendita fin dall’inizio. Gli investitori la stanno acquistando a 0,013 $, con un profitto previsto del 53% dopo la prevendita, quando NUGX sarà quotata sugli exchange a 0,02 $. L’elevata domanda ha fruttato oltre 800.000 $ grazie alla vendita di più di 84 milioni di token.

Milionario in Dogecoin (DOGE) si mostra ottimista nel recuperare i guadagni persi

Dopo che Glauber ha investito oltre 250.000 $ in Dogecoin, la meme coin è schizzata in alto, facendo salire le sue quote a oltre 3 milioni di dollari. Ma con il declino che DOGE ha subito durante la crisi delle criptovalute dell’anno scorso e le pressioni normative di quest’anno che hanno colpito i mercati, Glauber ha visto i suoi profitti ridursi a circa 50.000 $. Questo perché si è rifiutato di incassare o di prendere profitti durante il percorso, un errore colossale da parte sua.

Nonostante questa battuta d’arresto, Contessoto spera ancora che DOGE possa salire a 1,00 $ quando verrà accettata per i pagamenti. Sebbene DOGE abbia recuperato oltre l’80% da ottobre, la meme coin è ancora in calo di oltre l’85% rispetto al suo massimo storico del 2021. In linea con l’ottimismo di Glauber, anche diversi analisti del settore hanno previsto prezzi al rialzo per Dogecoin, in quanto si prevede che lo slancio rialzista sul mercato si estenderà al prossimo anno, ma la spinta verso nuovi massimi storici potrebbe non essere così immediata.

Considerazioni finali

Sebbene il milionario in DOGE abbia visto i mercati privarlo di oltre 3 milioni di dollari, spera ancora di recuperare i suoi guadagni investendo in nuovi progetti DeFi come NuggetRush. L’offerta di guadagni della piattaforma DeFi la posiziona come un’opportunità di investimento redditizia per gli investitori che desiderano ottenere guadagni consistenti il prossimo anno. Se sei un giocatore, un appassionato di NFT o un trader di criptovalute, la prevendita di NuggetRush è l’opzione migliore. Inoltre, promette rendimenti che cambieranno la vita quando verrà lanciata e l’adozione da parte del pubblico aumenterà.

