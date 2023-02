Come vedere Modena-Cagliari in streaming

Modena-Cagliari è l’anticipo della giornata 23 di Serie B. Si sfidano i gialloblu padroni di casa e i rossoblu, intenzionati ad agganciare la zona playoff, capaci all’andata di ottenere i tre punti di fronte al loro pubblico grazie al gol del centrocampista croato Rog. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Alberto Braglia alle ore 20:30 di venerdì 3 febbraio.

Modena-Cagliari (Serie B): guarda la partita in streaming

Ai tifosi delle due squadre e a tutti gli appassionati del grande calcio segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con telecronaca in italiano, analisi, approfondimenti e highlight.

Diamo uno sguardo alla classifica attuale del campionato cadetto. I canarini si trovano a metà classifica, all’undicesimo posto con 28 punti, dietro al Parma e davanti alla coppia di inseguitrici formata da Ascoli e Como. Sesta posizione invece per i sardi, con 32 punti come la Ternana, ma con la prospettiva di compiere un bel balzo in avanti in caso di vittoria: Bari e Südtirol sono nel mirino.

Queste, invece, le probabili formazioni che Tesser e Ranieri dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Modena (4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti, Armellino, Gerli, Gargiulo, Falcinelli, Tremolada, Strizzolo;

Cagliari (4-3-3): Radunovic, Altare, Dossena, Capradossi, Lella, Nandez, Makoukoumbou, Kourfalidis, Azzi, Lapadula Pavoletti.

