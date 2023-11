Molto più di un'app: tutti i vantaggi di Revolut a costo zero per 3 mesi

L’app finanziaria all’avanguardia Revolut offre un’opportunità imperdibile per i nuovi clienti: iscriviti e ricevi 3 mesi di Premium gratis. Scopri come ottenerlo e ottieni i vantaggi di una gestione finanziaria più intelligente.

Scopri perché Revolut conviene

Revolut è molto più di una semplice app bancaria. Con un’unica piattaforma per tutte le tue esigenze finanziarie, semplifica le tue spese quotidiane. Puoi effettuare e ricevere pagamenti senza complicazioni, inviare e richiedere denaro con facilità in oltre 160 paesi.

Le carte Revolut non sono soltanto belle da vedere, ma offrono anche notifiche di pagamento istantanee e controllo completo sulla sicurezza direttamente dall’app. Inoltre, sono compatibili con le principali tecnologie di pagamento digitale, come Google Pay e Apple Pay.

Revolut è il compagno di viaggio ideale, perché copre tutte le tue necessità durante i tuoi spostamenti diventando all’occorrenza: carta multivaluta, assicurazione o assistenza per l’alloggio. Grazie a vantaggi come il cambio valuta reale e l’accesso a lounge aeroportuali, viaggiare con stile non è mai stato così conveniente.

La tranquillità è al centro dell’esperienza Revolut, che offre sistemi di sicurezza solidi e partner fidati per mantenere i tuoi dati sempre al sicuro. La sorveglianza continua del conto, la protezione dei dettagli della carta e le verifiche aggiuntive garantiscono una sicurezza senza compromessi.

Unisciti a oltre 35 milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo e approfitta dell’offerta esclusiva: iscriviti a Revolut e ricevi 3 mesi di Premium gratis. Aderire è semplicissimo. Tutto quello che devi fare è inserire il tuo numero di telefono nel riquadro dedicato, ricevere un link unico per il download dell’app e completare la registrazione in pochi clic. Una volta effettuato l’upgrade, avrai a disposizione tutti i privilegi e vantaggi del piano Premium senza alcun costo per il primo trimestre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.