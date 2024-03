Mondly: esperienze immersive per l'apprendimento linguistico

Mondly si distingue tra le app per l”educazione linguistica, offrendo un’esperienza di apprendimento innovativa e coinvolgente.

Questa piattaforma offre l’opportunità di imparare 41 lingue diverse, partendo dalla propria lingua madre. Con un approccio che permette agli utenti di iniziare il loro viaggio di apprendimento linguistico in un modo più intuitivo e personalizzato, con oltre 1000 combinazioni di lingue disponibili.

Una piattaforma innovativa e ricca di contenuti

Mondly offre un’esperienza di apprendimento completa e variegata offrendo 50 argomenti diversi per preparare gli studenti alle situazioni di vita quotidiana più comuni, 36 costruttori di vocabolario per accelerare l’apprendimento di nuove parole, 41 dialoghi realistici per migliorare la padronanza della lingua in situazioni pratiche, funzioni grammaticali avanzate e tabelle di coniugazione per favorire progressi rapidi e lezioni giornaliere brevi e coinvolgenti, ideali per un apprendimento costante e senza stress.

Tecnologia e innovazione

Mondly si distingue dalle altre piattaforme anche per l’impiego di tecnologie emergenti come chat bot, riconoscimento vocale e realatà aumentata. Con Mondly AR la piattaforma offre un’esperienza immersiva di apprendimento con la realtà aumentata, mentre Mondly VR permette di imparare le lingue in un ambiente virtuale, simulando situazioni reali. Infine, Mondly Kids, progettata specificamente per i bambini, trasforma l’apprendimento in un gioco divertente e educativo.

Riconoscimenti

Mondly si è guadagnata il titolo di “App scelta da Play” su Google Play e “Migliore Nuova App” su Apple App Store, evidenziando la sua popolarità e l’efficacia nel settore dell’educazione linguistica digitale. Questi riconoscimenti sottolineano l’impegno di Mondly nell’offrire un prodotto di alta qualità che risponde alle esigenze di un vasto pubblico internazionale.

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.