MoneyViz ti aiuta a dichiarare i tuoi asset su eToro

Hai un conto eToro e devi dichiarare i tuoi asset digitali al Fisco? Nessun problema, ti aiuta MoneyViz. Sono sufficienti cinque minuti per mettersi in regola, grazie a una soluzione chiavi in mano che fa risparmiare tempo e ti protegge dagli errori tipici del fai da te, che potrebbero costare molto cari.

Asset digitali sul conto eToro: dichiarali con Moneyviz

La tariffa è molto vantaggiosa: si parte da soli 39 euro. È anche questo uno dei motivi per i quali migliaia di clienti l’hanno già scelta. Ecco i tre semplici passaggi da seguire, per altre informazioni ti invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale.

Collegati al tuo broker o exchange (senza la necessità di indicare le proprie password); attendi il calcolo della tassazione automatica (l’importazione è immediata, l’elaborazione avviene entro 12 ore); accedi al modello precompilato (scarica il fac-simile dei quadri RM, RW, RT e RL) con il PDF da consegnare al commercialista e le istruzioni per dichiarare in autonomia.

Puoi contare sulla sincronizzazione automatica e sicura direttamente dal tuo exchange, dal tuo wallet o dal tuo indirizzo blockchain. Non c’è solo eToro: l’immagine di seguito elenca le piattaforme supportate da MoneyViz, con un’indicazione sulle tempistiche delle attese necessarie.

Ricordiamo che la dichiarazione di un conto trading è obbligatoria per i contribuenti italiani, indipendentemente dal numero di operazioni effettuate e dal loro esito. Interessa anche i depositi con valore inferiore a 5.000 euro e quelli per i quali non sono state realizzate plusvalenze.

Tra le attività tenute in considerazione da MoneyViz (provalo in cinque minuti) ci sono quelle relative a depositi e prelievi, transazioni (azioni, CFD, criptovalute, ETF non armonizzati, operazioni a leva), dividendi, commissioni, corporate action, aggiustamenti e bonus. L’elaborazione mette a disposizione anche un file Excel con tutte le informazioni da utilizzare in caso di contenzioso.