Multa antitrust a eToro per pubblicità ingannevole

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una multa di 1,3 milioni di euro a eToro per pubblicità ingannevole. L’azienda israeliana non ha fornito informazioni complete ai consumatori, facendo credere che la negoziazione dei titoli azionari è possibile senza commissioni e altri costi operativi.

Poca trasparenza per eToro

L’autorità antitrust ha avviato il procedimento il 12 aprile 2022, in seguito alla segnalazione di Fineco Bank. La proposta di impegni inviata da eToro è stata rigettata, in quanto le pratiche commerciali sono state considerate scorrette e gravi. Tra il 10 maggio 2019 e il 22 luglio 2022, sul sito italiano era scritto “Investi in azioni con commissioni pari allo 0%” e “100% azioni, 0% commissioni”.

In realtà, l’attività di investimento comportava altri costi, come specificato in caratteri ridotti e in posizione più defilata:

Zero commissioni significa che non viene addebitata nessuna commissione di brokeraggio all’apertura o alla chiusura della posizione; non si applica a posizioni short o con leva. Si applicano altre commissioni. Il tuo capitale è a rischio.

Tutte le operazioni di negoziazione dovevano avvenire in dollari, quindi era prevista l’applicazione della commissione di cambio ai versamenti in valute diverse dal dollaro. Inoltre era prevista una commissione fissa di 5 dollari per ogni operazione di prelievo dal conto e di 10 dollari per ogni mese di inattività. eToro ha successivamente aggiornato il sito per fornire informazioni più chiare e complete.

Dopo aver chiesto il parere a CONSOB e AGCOM, l’autorità antitrust ha accertato la pratica commerciale scorretta di eToro, quindi ha irrogato una sanzione di 1,3 milioni di euro. L’azienda israeliana può presentare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

