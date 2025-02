myPOS Carbon: il terminale con stampante e senza canone è in offerta

Hai appena aperto una nuova attività e cerchi un POS affidabile, sicuro e conveniente? Oggi, grazie a un’offerta imperdibile, myPOS Carbon è disponibile al prezzo scontato di 159 euro invece di 229 euro. Un’opportunità da non perdere per chi cerca un terminale per adeguarsi alla normativa e soprattutto che sia senza costi fissi.

Perché scegliere myPOS Carbon?

myPOS Carbon si distingue per le sue funzionalità avanzate e per la sua versatilità. Dotato di Android 9.0, questo smart POS integra una stampante termica ad alta velocità e un processore quad-core da 1,4 GHz. La connessione è garantita da una scheda SIM 4G gratuita e dal supporto Wi-Fi, senza necessità di abbinare il dispositivo a uno smartphone.

Uno dei principali vantaggi di myPOS Carbon è l’assenza di canoni mensili. Le uniche spese sono legate alle commissioni sulle transazioni, pari a un competitivo 1,20%. Inoltre, il dispositivo viene fornito con una garanzia gratuita di un anno e una politica di rimborso entro 60 giorni.

myPOS Carbon è stato progettato per resistere alle condizioni più difficili. Certificato IP54 e ATEX, è resistente alla polvere, all’acqua e agli urti, risultando perfetto per ambienti di lavoro impegnativi come stazioni di servizio, cantieri edili e industrie chimiche. Grazie alla sua costruzione robusta, può essere utilizzato anche in settori come la ristorazione, i trasporti e i servizi di home & repair.

Oltre a essere un terminale di pagamento, myPOS Carbon offre una suite completa di servizi finanziari:

Accredito istantaneo dei fondi ricevuti

dei fondi ricevuti Conto esercente gratuito con IBAN incluso

Carta Business Standard gratuita

Standard gratuita Accesso a soluzioni di pagamento online avanzate

Grazie all’integrazione con myPOS App Market, gli utenti possono personalizzare ulteriormente il proprio POS con app su misura per la propria attività. Approfitta dell’offerta limitata e acquista myPOS Carbon a soli 159 euro invece di 229 euro: hai tempo soltanto fino al 27 febbraio!