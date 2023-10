myPOS Go 2: leggero e portatile a soli 19€ al mese

myPOS Go 2 è il dispositivo leggero e portatile perfetto per le attività lavorative svolte sempre in movimento. Grazie al dispositivo pratico e compatto, è possibile portare il POS sempre con se direttamente in tasca, in totale autonomia dallo smartphone.

Richiedetelo ora per avere uno sconto sul prezzo di 2o€. Il POS è così acquistabile a soli 19€ + IVA, anziché 39€.

Incassa ovunque con myPOS Go 2

My POS Go 2 fornisce un dispositivo piccolo, leggere ed estremamente portatile. È dotato di SIM 4G/3G integrata, che permette di connettersi alla rete cellulare senza collegarlo con lo smartphone. La connessione è inclusa nel piano e permette di accettare pagamenti tramite tutti i principali circuiti e metodi, come chip & PIN, banda magnetica, contactless e portafogli digitali, supportando VISA, MasterCard, Amex, Google Pay e Apple Pay.

È inoltre possibile inviare ricevute digitali via email o direttamente tramite il POS. Grazie al supporto multioperatore, è possibile operare individualmente con account diversi, tenendo traccia delle prestazioni individuali dello staff e dividendo facilmente le mance.

Con myPOS Go 2 l’accredito degli incassi è istantaneo. I soldi verranno versati sul vostro conto in meno di 3 secondo, il giorno stesso della transazione, senza alcun costo aggiuntivo. Tutti i clienti del servizio ricevono inoltre una carta gratuita MasterCard Business per utilizzare da subito i fondi ricevuti nel conto aziendale incluso, con un IBAN dedicato in 14 valute. Potrete tenere tutto sotto controllo attraverso l’app myPOS, che permette anche di accettare pagamenti in mobilità.

Ma non finisce qui! Tra i servizi aggiuntivi ci sono anche myPOS Online per la creazione gratuita del vostro negozio online e iniziare a vendere in tutto il mondo. Con myPOS Glass ricevete pagamenti contactless attraverso lo smartphone Android. Potete anche generare dei link da condividere per ricevere i pagamenti.

Per richiedere il servizio basta acquistare il terminale, che verrà spedito in 3 giorni lavorativi, registrarsi online in meno di 5 minuti e, una volta completata la verifica del conto aziendale, iniziare da subito ad incassare presso il negozio oppure online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.