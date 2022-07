POS mobile e carta Visa Business: la promo di myPOS

Tutti coloro alle prese con il POS obbligatorio possono valutare la scelta di myPOS Go come soluzione economica e pronta all’uso per accettare pagamenti digitali ed elettronici. Grazie a una promozione appena lanciata è possibile ricevere il terminale al prezzo di soli 9,90 euro invece di 29,90 euro come da listino.

myPOS Go a soli 9,90 euro: la soluzione per i pagamenti

Sono inclusi nella spesa un conto aziendale multi-valuta e una carta Visa Business. Come si legge sulle pagine del supporto ufficiale, non è nemmeno necessario un conto corrente per ricevere le somme incassate.

Tutti i nostri POS sono senza bancа. Non è necessario avere un conto bancario per utilizzare myPOS. Tutti i pagamenti vengono immediatamente accreditati sul tuo account esercente multi-valuta myPOS. Una volta che i fondi sono lì, puoi trasferire gli importi su qualsiasi conto bancario che desideri o utilizzare la tua carta business per gestire le tue spese aziendali, prelevare contanti, accettare pagamenti fino a 14 valute e utilizzare la tua carta in qualsiasi parte del mondo.

Questi alcuni dei vantaggi offerti da myPOS Go:

ecocompatibile e senza impiego di carta;

supporto a pagamenti contactless, con chip e tessera;

autonomia elevata;

ampio display a colori;

telaio robusto e leggero;

tastierino durevole.

Ecco quali sono le altre più importanti specifiche tecniche del dispositivo: SIM dati gratuita inclusa, GPRS, possibilità di stampare ricevute gratuite o via SMS, batteria da 1.500 mAh, schermo LCD, compatibilità per le transazioni Mo/To, per la pre-autorizzazione, per il rimborso e per il tipping.

La gamma completa offre anche terminali di pagamento differenti, ognuno pensato per soddisfare esigenze specifiche. Si tratta di Carbon, Cassa Mini, Combo e Slim. Scopri tutti i dettagli e i prezzi sul sito ufficiale myPOS. In tutti i casi è possibile beneficiare del credito d’imposta e recuperare il 30% sulle commissioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.