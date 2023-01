myPOS: la soluzione di pagamento per il tuo negozio online

myPOS offre soluzioni di pagamento complete per qualsiasi tipo di business. Oltre a fornire POS fisici per l’accettazione di pagamenti nei negozi, myPOS offre altri numerosi servizi tra cui gateway di pagamento per i negozi online.

Il gateway di pagamento myPOS è un sistema di checkout che semplifica le procedure di pagamento online gestendo l’intero processo dal momento in cui i tuoi clienti desiderano effettuare un acquisto fino all’acquisto completato.

Sicuro e intuitivo, il gateway di pagamento myPOS è facile e veloce da configurare e senza costi nascosti. Il servizio infatti non prevede alcun costo di configurazione o commissioni mensili, pagherai solo una piccola commissione di transazione sulle vendite effettuate.

I tuoi clienti saranno indirizzati a una pagina sicura o gateway di pagamento online che è stato completamente creato per effettuare il pagamento utilizzando la loro carta. Il check-out sarà efficace anche da dispositivi mobili e superveloce: richiederà meno di 20 secondi. Tu potrai così accettare pagamenti in massima sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e avrai accesso immediato ai fondi.

La configurazione del gateway di pagamento di myPOS avviene in pochi semplici step e si effettua online.

Sarà sufficiente registrare un account myPOS gratuito ed effettuare il riconoscimento della tua identità online, dopodiché potrai integrare il check-out di myPOS tramite API o SDK pronti all’uso con il pieno supporto del team di myPOS attraverso la diretta integrazione dei plug-in per il carrello acquisti.

Una volta configurato il gateway di pagamento di myPOS potrai subito iniziare ad accettare pagamenti offrendo una procedura di pagamento impeccabile ai tuoi clienti.

Per conoscere tutte le soluzioni di pagamento offerte da myPOS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.