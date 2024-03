myPOS, porta ovunque il tuo business con soli 14,90€

Semplice, elegante e intuitivo: bastano queste tre parole per descrivere l’efficienza diMyPOS , una soluzione che nel corso degli anni è riuscita a conquistare un gran numero di utenti e ha permesso di ottimizzare la gestione delle attività. Quando parliamo di myPOS, infatti, facciamo riferimento ad una potente piattaforma dotata di tutto ciò di cui hai bisogno per le tue vendite in negozio, online e ovunque tu sia.

myPOS mette a tua disposizione una gamma completa di terminali per consentirti di scegliere la migliore soluzione per le vendite nei negozi e online. Tra le soluzioni attualmente disponibili, myPOS Go 2 si contraddistingue inevitabilmente per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Nello specifico, si tratta di un terminale portatile e leggero con connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita, senza canone mensile e connessione Wi-Fi. Inoltre, il dispositivo funziona in autonomia e non necessita dunque di uno smartphone. Oggi, grazie ad una speciale promozione, puoi acquistarlo pagando solamente 14,90 euro anzichè 39. Paghi solo le commissioni,

non hai nessun canone mensile o contratto vincolante!

Porta ovunque con te il tuo business

Vuoi poter gestire al meglio il tuo business con un terminale semplice e pratico da utilizzare? Le proposte myPOS sono tutte progettare per rispondere alle esigenze degli utenti che, come te, necessitano di un POS versatile ed economico. Non a caso, l’integrazione della scheda SIM consente una connettività 3G/4G gratuita per accettare pagamenti in qualunque luogo, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Come accennato, myPOS Go 2 è un dispositivo autonomo e, per questo motivo, non è necessario collegarlo a un telefono per poter iniziare ad accettare pagamenti. Con soli 14,90 euro puoi dunque avere a disposizione un terminale che accetta tutti i metodi di pagamento: contactless, Chip&PIN e con banda magnetica. myPOS Go 2, infatti, è in grado di gestire con facilità ogni tipo di pagamento inviando ricevute digitali via email o SMS.