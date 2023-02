myPOS: POS senza canone con conto multivaluta e carta business Visa gratuita

myPOS è una piattaforma dotata di tutto il necessario per le vendite in negozio, online e in movimento. Con i terminali myPOS è possibile gestire con facilità ogni tipo di pagamento: contactless, Chip&PIN, banda magnetica o tramite QR code.

Ogni terminale di pagamento include accredito immediato dei fondi 24/ 7, un conto aziendale multivaluta gratuito e una Carta business Visa gratuita. Inoltre, Mypos mette a disposizione una serie di altri servizi extra come i gateway di pagamento per i negozi online e la possibilità di generare link per ricevere i pagamenti istantaneamente.

I terminali POS di myPos

L’offerta di myPOS include diverse tipologie di terminali per rispondere alle necessità di ciascuna tipologia di business:

myPOS Gо : POS portatile e leggero 39.00 €

: POS portatile e leggero myPOS Slim: POS Android con scanner di codici a barre 199.00 €

POS Android con scanner di codici a barre myPOS Carbon: Robusto smart POS con stampante 219.00 €

Robusto smart POS con stampante myPOS Combo: POS con stampante integrata 249.00 €

L’utilizzo di myPOS non prevede alcun canone mensile o contratto vincolante, è prevista solo una commissione sulle transazioni (1.20% + 0.05 euro per transazione). I POS di myPOS sono senza fili e non hanno bisogno di essere collegati a nessun altro dispositivo per funzionare, questo permette di accettate pagamenti in negozio o in viaggio, ovunque ti trovi.

Tutti i dispositivi sono dotati di una scheda dati 3G e 4G gratuita. Nel caso in cui i clienti ne abbiano bisogno, la maggior parte dei terminali è dotata anche di Bluetooth e Wi-Fi.

Con myPOS è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni, inoltre è inclusa una garanzia gratuita di 1 anno con possibilità di estensione.

Per scoprire l’offerta completa di myPOS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.