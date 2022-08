myPOS: tre ragioni per acquistare un terminale di pagamento

Coloro che gestiscono un hotel nel mondo digitale, non possono certamente ignorare i metodi di pagamento rivoluzionari che hanno stravolto completamente il settore alberghiero e dell’ospitalità in generale.

Siccome le persone hanno già iniziato ad adottarli, anche le strutture dovrebbero fare la medesima cosa.

Quindi, quale migliore occasione per affidarsi ai terminali di pagamento myPOS? Sono autonomi, veloci, sicuri e senza la necessità di collegarli ad altri dispositivi per accettare pagamenti in punto vendita.

myPOS: le tre ragioni per sceglierlo

La prima ragione per scegliere myPos è che non sono previsti costi di servizi mensili o annuali per l’accettazione dei pagamenti.

Su ogni transazione che verrà processata si pagherà soltanto una commissione. Inoltre, nel caso in cui il terminale non viene utilizzato, non sono previsti costi per l’attività. Stesso discorso vale per l’account di moneta elettronica.

La seconda ragione è che, per ottenere un terminale di pagamento, non è necessario visitare un ufficio o compilare form.

Basta semplicemente entrare nella pagina ufficiale myPos, selezionare il dispositivo POS preferito, cliccare su “Vai al negozio” e procedere con l’acquisto completando la registrazione online.

Il terminale verrà consegnato direttamente presso il domicilio indicato e potrà essere utilizzato subito per accettare pagamenti con carte di credito o debito e dispositivi mobili.

Il terzo motivo riguarda proprio i pagamenti. Quando i clienti raggiungono una struttura alberghiera o altra struttura di accoglienza, vorranno pagare non soltanto con le carte, ma anche tramite dispositivi mobili abilitati NFC.

Per non disattendere le loro aspettative e offrire loro un’esperienza priva di interruzioni e molto rapida, con un terminale myPOS si possono accettare pagamenti con carte di credito e debito emesse da VISA, Mastercard, American Express, JCB, Maestro, Bancontact e Union Pay.

Inoltre, i pagamenti che vengono effettuati tramite Samsung Pay, Apple Pay e LeuPay Wallet possono essere elaborati molto facilmente. Insomma, con myPOS il mondo digitale non è mai stato così affascinante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.