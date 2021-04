N26 e SumUp, offerta congiunta per gli esercenti

Promuovere pagamenti senza contanti, ma abilitare altresì un’esperienza di pagamento sempre più fluida e comoda: nasce da questo presupposto la nuova partnership tra due astri nascenti dei pagamenti in mobilità quali N26 e SumUp, fiori del fintech che in questa fase si stringono la mano per far sbocciare una maggior consuetudine ai pagamenti cashless.

N26, offerta congiunta con SumUp

“Quella tra N26 e SumUp“, spiegano, “è una partnership che coniuga l’impegno dei due leader digitali attivi nell’offerta di soluzioni e servizi senza costi nascosti, consentendo all’utente di vivere un’esperienza lineare e caratterizzata da design funzionale, flessibilità e accessibilità“. La mano è tesa in particolare nei confronti di freelance e piccoli imprenditori: i titolari di conti N26 Business, N26 Business Smart, N26 Business You e N26 Business Metal (anche in Italia) potranno infatti avere a disposizione un’offerta speciale per l’acquisto di un lettore di carte Air di SumUp (23,99 euro su Amazon).

Per i professionisti, la possibilità di accettare pagamenti digitali grazie a diverse soluzioni ha rappresentato un’ancora di salvezza durante la pandemia, soprattutto per coloro particolarmente in crisi. La partnership con un protagonista del settore come N26 muove proprio da questo presupposto, in un momento in cui adottare misure di sicurezza si rende fondamentale e dove sempre più clienti e imprenditori decidono di convertirsi a strumenti di pagamento cashless Carolin Wies, Partnerships Lead di SumUp

Un patto sinergico tra chi offre carte e chi le riceve, insomma, cercando di creare una bolla di vantaggio di cui possano approfittare gli esercenti: coloro i quali ancora non si sono dotati di un lettore di carte possono approfittare di questa azione congiunta per avere un’offerta a basso costo, con opzioni di costo chiare e facendo leva sull’agilità di un conto N26 a cui potersi appoggiare.

Per approfittare dell’offerta è sufficiente, per tutti gli utenti N26 Business, andare sull’app nella sezione “Offerte partner” e cercare lo speciale sconto disponibile.