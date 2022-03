Dalla NBA Lebron James registra il marchio per una collezione NFT

Continua il viaggio verso il Metaverso e gli NFT da parte delle celebrità sportive che che voglio salire su questo treno in corsa. Questa volta tocca a una delle star più famose e apprezzate della NBA, molto attiva anche nel promuovere eventi per la comunità e programmi di aiuti umanitari. Stiamo parlando di Lebron James, un altro personaggio famoso che sta cercando di sfruttare un mercato crescente del settore crittografico.

Ad aver rivelato qualcosa di importante che “bolle in pentola” è stato l’avvocato dei marchi Mike Kondoudis, famoso leaker che ha anticipato parte delle intenzioni di Lebron. Infatti, tramite un tweet ha segnalato che la star dell’NBA ha presentato quattro domande di marchio per una collezione NFT e altri oggetti virtuali. Una notizia che sta facendo molto rumore nel mondo dei Token Non Fungibili.

NFT e articoli da collezione: Lebron si avvicina a questo mondo

Non è la prima volta che Lebron si avvicina al mondo crittografico. Infatti, proprio all’inizio di quest’anno è stato il volto di uno spot realizzato da crypto.com in occasione del Superbowl. Inoltre, Lebron, sempre con crypto.com, ha realizzato un programma per avvicinare i giovani alle criptovalute. Ma questa volta è tutto diverso. Infatti, in questo caso si parla di NFT e articoli da collezione.

Stando al tweet di Kondoudis, la star della NBA ha presentato domanda per 4 marchi. Ancora non è possibile sapere su quale piattaforma sarà lanciata questa collezione di NFT, ma almeno sappiamo che a breve avremo di cui parlare. Questi si sommeranno agli oggetti da collezione con Lebron disponibili sul mercato Top Shots con licenza ufficiale NBA, distribuiti da Drapper Labs.

Si tratta di un mercato in forte ascesa che sta interessando appassionati da tutto il mondo. Ad esempio, anche in Italia i tifosi impazziscono per i fan token, speciali NFT da collezione realizzati per sostenere la propria squadra di calcio e i suoi campioni.

