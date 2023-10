Nexi Mobile POS a canone zero: oggi a soli 19€

È la soluzione ideale per incassare tutti i pagamenti digitali: grazie alla promozione in corso è possibile ottenere il Mobile POS di Nexi al prezzo di soli 19 euro con IVA inclusa e attivazione compresa. Tra i vantaggi offerti, vale la pena citare l’accredito entro un giorno lavorativo di quanto versato dai clienti, direttamente sul conto corrente esistente e senza l’obbligo di aprirne uno dedicato.

Nexi propone a 19€ il Mobile POS (canone zero)

Si può inoltre contare su zero commissioni per i piccoli importi (per le transazioni dal valore massimo di 10 euro, fino al 31 dicembre) e soprattutto sul canone zero. È prevista solo una commissione pari all’1,89% sui versamenti con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT.

Ogni operazione è gestita attraverso un’applicazione gratuita da scaricare sullo smartphone (il collegamento con il terminale avviene mediante Bluetooth), mentre lo strumento Business permette di monitorare la propria attività, controllare le transazioni e gli storni da Web o app.

Il Mobile POS può essere utilizzato ovunque: dentro o fuori dal punto vendita, in ufficio e in mobilità. E, grazie al servizio Pay-by-Link, consente di accettare pagamenti semplicemente inviando un link tramite SMS, email o social network. È dunque consigliato anche per le consegne a domicilio e per i pagamenti online o a distanza.

Dedicato ai titolari di Partita IVA o codice fiscale, permette inoltre di usufruire del Bonus Fiscale per il credito d’imposta del 30% sull’importo delle commissioni. In caso di dubbi o domande è possibile far riferimento all’assistenza telefonica attiva 24/7 e che risponde dall’Italia.

Chi sceglie Nexi Mobile POS a 19 euro ha il programma Protection Plus incluso. È quello che sostiene l’esercente nell’ottenimento della certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS, obbligatoria per i circuiti internazionali, Maggiori informazioni a questo proposito sono consultabili nella pagina dedicata.

