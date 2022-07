Nexi Mobile POS a soli 11,99€ e con canone zero

Alle prese con il POS obbligatorio? La soluzione è a portata di mano: semplice, conveniente ed economica: si chiama Nexi Mobile POS. Il lettore è proposto al prezzo di soli 11,99 euro su Amazon. Tra i punti di forza segnaliamo il fatto che è a canone zero e con zero commissioni per importi fino a 10 euro.

POS obbligatorio? Nexi e non ci pensi più

Il lettore garantisce la piena compatibilità con tutti i pagamenti elettronici tramite carta (anche PagoBANCOMAT), smartphone e dispositivi indossabili. Si connette all’applicazione dedicata per tenere sotto controllo tutte le transizioni in tempo reale oltre che per inviare le ricevute ai clienti tramite email o SMS. L’accredito è molto rapido, avviene entro un giorno lavorativo sul conto corrente esistente, senza necessità di aprirne uno dedicato. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare la scheda del prodotto.

Per gli importi superiori ai 10 euro è applicata una commissione pari a 1,89% con la possibilità di usufruire del credito d’imposta e recuperare il 30% della spesa sostenuta. A completare il quadro è un servizio di assistenza attivo 24/7 per rispondere a ogni domanda o esigenza. Per ordinare il lettore Nexi Mobile POS è sufficiente un click: lo trovi su Amazon al prezzo di soli 11,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.