Nexi Mobile POS: la scelta ideale per chi cerca un POS senza canone

Se hai un’impresa commerciale e desideri un terminale semplice ed efficace per gestire i pagamenti dei tuoi clienti, Nexi potrebbe essere la scelta giusta per te.

C’è una grande varietà di scelte disponibili sul mercato, quindi è importante prendere in considerazione alcune cose prima di effettuare un acquisto.

Nexi offre una serie di vantaggi significativi per il suo terminale Mobile POS. In primo luogo, c’è la possibilità di usufruire di un canone mensile pari a zero, oltre all’attivazione del servizio al costo di 19 euro, IVA inclusa.

Inoltre, con la promo micropagamenti, puoi eliminare completamente le commissioni per transazioni fino a 10 euro entro il 31 dicembre 2023. Infine, suoi pagamenti tramite carte europee come VISA, MasterCard, Maestro, PagoBANCOMAT e VPAY, viene applicata una commissione dell’1,89%.

Gli altri vantaggi di Mobile POS per la tua attività commerciale

In aggiunta ai vantaggi sopra citati, Nexi consente di effettuare transazioni da remoto grazie al sistema pay-by-Link in dotazione.

Con questo servizio si possono accettare pagamenti tramite l’invio di un link al cliente via SMS, e-mail oppure attraverso i social network, anche se non si è presenti direttamente nel punto vendita.

Non tergiversare troppo. Mobile POS di Nexi, oltre a essere a canone zero, è ideale per i pagamenti digitali in mobilità.

La quota di attivazione è di soli 19 euro (iva inclusa). Con questo dispositivo, l’accredito del totale degli importi avverrà entro il primo giorno lavorativo seguente alla data di incasso.

Mobile POS è l’ideale per la gestione delle consegne a domicilio e dei pagamenti online a distanza. Sfrutta oggi questa opportunità ed entra nella pagina web di Nexi cliccando sul link sottostante:

Non è necessario aprire un nuovo conto corrente: basta che inserisci i dati di quello che hai già.

