Nexi Mobile Pos: per il Black Friday in offerta a 15€

Nexi Mobile POS si propone come una soluzione ottimale per i professionisti e le piccole imprese che necessitano di flessibilità e mobilità nei pagamenti. Questo sistema di pagamento è progettato per chi è sempre in movimento, garantendo la possibilità di incassare ovunque, sia all’interno che all’esterno del punto vendita.

In occasione del Black Friday il prezzo competitivo di attivazione del servizio è di soli 15 euro, IVA inclusa, una riduzione significativa rispetto al prezzo originario di 29 euro. Questa offerta, valida fino al 27 novembre, è un’ottima occasione per chi vuole accedere a un servizio di qualità a un costo contenuto.

Richiedi Nexi Mobile POS

La promozione micropagamenti è un’altra caratteristica di spicco di Nexi Mobile POS: fino al 31 dicembre 2024, tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro sono azzerate. Ciò rappresenta un grande vantaggio per gli esercenti, in particolare per quelli che gestiscono un volume elevato di piccoli importi, come caffetterie, gelaterie o edicole.

Per quanto riguarda le commissioni standard, Nexi Mobile POS applica una commissione unica dell’1,89% su tutti i pagamenti effettuati con carte europee, tra cui Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT®. Questo tasso è competitivo e trasparente, permettendo agli esercenti di pianificare con chiarezza le proprie spese operative.

L’accredito degli importi incassati è rapido e efficiente: entro il giorno lavorativo successivo, i fondi sono disponibili sul conto corrente dell’esercente, senza la necessità di un conto dedicato o vincoli specifici—basta avere un conto corrente in Italia.

Il Nexi Mobile POS è piccolo e leggero, pensato per essere facilmente trasportabile e utilizzabile in qualsiasi contesto. L’APP gratuita Nexi Mobile POS consente di collegare facilmente lo smartphone al dispositivo, rendendo l’esperienza utente intuitiva e senza intoppi.

Nexi non si limita a offrire un dispositivo per i pagamenti, ma un servizio a 360 gradi. Questo include il servizio Pay-by-Link per accettare pagamenti a distanza, ideale per consegne a domicilio e pagamenti online. Inoltre, è disponibile un’assistenza telefonica 24/7 da parte di operatori in Italia, garantendo supporto in ogni momento.

Infine, Nexi Business è lo strumento gratuito offerto da Nexi per monitorare l’attività commerciale, gestire transazioni e storni sia da web che da app. Il programma Protection Plus incluso nel contratto supporta l’esercente nell’ottenere la certificazione PCI-DSS, essenziale per operare con i circuiti internazionali di pagamento.

Per conoscere l’offerta completa di Nexi Mobile POS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.