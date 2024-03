Nexi SmartPOS Mini: il POS portatile senza canone in offerta a soli 149€

Nexi SmartPOS Mini rappresenta una di quelle soluzioni di pagamento elettronico innovative e conveniente di cui non si può fare a meno. Questo POS portatile è progettato per integrare tecnologie avanzate a costi bassi.

Si distingue soprattutto per le sue capacità smart e per il prezzo favorevole per gli esercenti. Attualmente, fino al 1° aprile 2024, è possibile attivarlo a soli 149€, tasse incluse, rispetto al costo iniziale di 179€.

Nexi SmartPOS Mini: il POS portatile senza canone che stavi aspettando

Tra le peculiarità di Nexi SmartPOS Mini spicca l’assenza del canone mensile, sostituito da una commissione dell’1,49% sulle transazioni effettuate con carte di credito europee quali Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT.

I commercianti ricevono i pagamenti processati attraverso il dispositivo direttamente sul proprio conto bancario il giorno lavorativo seguente, senza la necessità di aprire un conto dedicato con Nexi. È sufficiente avere un conto bancario italiano per beneficiare di questo servizio.

Questo dispositivo è stato ideato per essere portatile e maneggevole, dotato di connessione WiFi e 4G, permettendo di gestire diversi metodi di pagamento, inclusi quelli effettuati a distanza tramite link via email. Tra le sue funzioni si annoverano la generazione di ricevute digitali e la firma elettronica.

L’iniziativa Micropagamenti di Nexi cancella le commissioni su transazioni inferiori a 10€ fino alla fine dell’anno in corso. Inoltre, puoi usufruire di un credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate.

Nexi SmartPOS Mini ti offre anche il servizio Pay-by-Link, che permette di ricevere pagamenti inviando un link tramite SMS, email o social network, ideale per pagamenti non in presenza, come le consegne a domicilio. Se vuoi maggiori dettagli su questo POS portatile, visita il sito ufficiale cliccando sul bottone qui sotto.