NEXT by Crédit Agricole, il nuovo conto pensato per gli Under 35

Scegliere un conto corrente conveniente per chi ha meno di 35 anni non è sempre semplice, ma NEXT di Crédit Agricole rende possibile avere una soluzione ottimale a disposizione di giovani, studenti e lavoratori.

Questo conto è un mix perfetto tra una banca online e una banca tradizionale, che abbina quindi i vantaggi di entrambe.

Il conto Crédit Agricole per chi ha meno di 35 anni è senza costi di gestione. La carta di debito Visa è a canone zero per 2 anni, successivamente è di 24 euro all’anno.

È possibile prelevare denaro senza pagare commissioni presso gli sportelli ATM della banca e si può anche utilizzare i pagamenti con Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay. Inoltre, anche i bonifici sono inclusi tra le operazioni gratuite.

È possibile aprire il conto con Crédit Agricole mediante una procedura semplice online cliccando sul link qui sotto.

I vantaggi del Conto Crédit Agricole per gli Under 35

Con il conto NEXT di Crédit Agricole si ha la possibilità di accedere a un conto corrente con servizi compresi, gratuitamente per due anni (in seguito il canone annuale è di 24 euro).

Questo conto presenta una gestione online completa, con l’aggiunta di un consulente personale per ricevere supporto dalla filiale prescelta.

Gli Under 35, dopo aver aperto il conto, potranno usufruire di bonifici senza commissioni e di wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Inoltre, gli interessati avranno la possibilità di accedere a tutti i servizi bancari offerti dall’istituto, ad esempio carte di credito e altri servizi finanziari. Per aprire il conto online, clicca sul link sottostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.