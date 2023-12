NEXT by Crédit Agricole: la soluzione bancaria per under 35

Next è il conto corrente online di Crédit Agricole dedicato gli under 35. Il pacchetto include un conto a canone zero con bonifici online gratuiti e una serie di funzionalità per la gestione del denaro, oltre ad una carta di debito Visa gratuita per i primi due anni. Il conto si può attivare online e si può gestire completamente tramite canali digitali.

Apri online il conto NEXT di Crédit Agricole

La carta di debito Visa di NEXT è progettata per essere utilizzata con massima facilità in una varietà di contesti: pagamenti online, negozi fisici e pagamenti internazionali. Inoltre, può essere collegata a servizi di pagamento mobile come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

La carta può essere gestita direttamente tramite l’app di Crédit Agricole. Gli utenti possono modificare i limiti di spesa, attivare la carta per pagamenti online e internazionali e visualizzare il PIN in qualsiasi momento. La funzione di “pausa” consente agli utenti di bloccare la carta temporaneamente, questo è particolarmente utile in caso di smarrimento. Inoltre, in caso di furto, la carta può essere bloccata digitalmente con un semplice click.

Anche il servizio clienti di NEXT è facilmente accessibile tramite app, con la possibilità di chattare con un operatore, consultare FAQ e trovare informazioni utili. Questo rende l’esperienza bancaria più fluida, veloce e con meno burocrazia.

Il conto offre anche una funzionalità che permette di effettuare pagamenti in tempo reale senza conoscere l’iban del destinatario, e consente di salvare i contatti in rubrica per effettuare i pagamenti con un tap.

Un altro aspetto distintivo di NEXT è la presenza di un consulente dedicato per ogni cliente, disponibile anche in filiale. Questo approccio personalizzato garantisce che ogni cliente riceva attenzione e consigli su misura.

Per conoscere l’offerta completa del conto NEXT by Crédit Agricole clicca qui.