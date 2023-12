Next Under 35: la soluzione per avere il canone gratis con Crédit Agricole

Se sei un giovane sotto i 35 anni e stai cercando un modo per gestire il tuo denaro senza preoccuparti del canone, Next Under 35 di Crédit Agricole potrebbe essere la soluzione perfetta per te.

Questa offerta ti consente di aprire un conto corrente con canone gratuito e ricevere una carta di debito VISA, rendendo la gestione delle tue finanze più conveniente e accessibile.

Next Under 35 di Crédit Agricole: tutti i dettagli

La facilità d’uso è uno degli elementi chiave di Next Under 35. Puoi aprire il conto facilmente attraverso la procedura online, senza la necessità di recarti in filiale. In pochi minuti, avrai accesso al tuo nuovo conto e riceverai la carta di debito direttamente a casa.

La carta di debito VISA ti offre la flessibilità di effettuare pagamenti sia in negozio che online, utilizzando modalità come contactless o i principali portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Puoi anche personalizzare i limiti di spesa e prelievo direttamente dall’app, garantendo un controllo totale sulle tue finanze.

Il contatto diretto con la banca è garantito grazie a un consulente dedicato e a operatori facilmente raggiungibili tramite la chat dell’app.

Questo ti permette di ottenere assistenza immediata per qualsiasi domanda o necessità. Inoltre, l’app fornisce accesso alle FAQ, numeri utili e la possibilità di prenotare un appuntamento in filiale, anche se non ci sono filiali nella tua zona.

Aprirsi a un conto Next Under 35 di Crédit Agricole significa anche poter contare su funzionalità avanzate come la modifica dei limiti di spesa, l’attivazione dei pagamenti online e all’estero, la visualizzazione del PIN quando necessario e la possibilità di sospendere o bloccare la carta in caso di smarrimento o furto.

Se desideri un conto che semplifichi la gestione delle tue finanze e offra una serie di vantaggi, non esitare ad aprire ora il conto Next Under 35 di Crédit Agricole.

Con questa soluzione, avrai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano, facilitando i pagamenti e l’invio di denaro ai tuoi contatti.

