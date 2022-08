C'è chi spende più per un'auto NFT che per una vera

L’hype che all’inizio dello scorso anno ha spinto in modo repentino la crescita del settore NFT sembra essersi in qualche modo affievolito, ma questa particolare tipologia di asset continua a esercitare una forte attrattiva sui collezionisti. Ne sono interessati anche quelli che puntano i loro occhi in direzione del mondo auto, tanto che in alcuni casi si arriva a spendere di più per la rappresentazione digitale dei veicoli che non per le loro controparti reali.

L’auto nel garage? Meglio un NFT su blockchain

Ecco alcuni esempi tratti da una ricerca condotta da Vanarama. Tra i casi più clamorosi, quello relativo a un rendering 3D della Nissan GT-R venduto per un equivalente pari a oltre 2 milioni di euro, dieci volte in più rispetto al valore del veicolo su ruote. A proporlo all’asta è stata la stessa società giapponese. Questo il risultato.

Un altro Non-Fungible Token legato a questo ambito è quello che vede una Lamborghini Huracan esplodere: 250.000 dollari, 50.000 in più rispetto al veicolo reale.

𒄭/𒐤 𝚒𝚗𝚝𝚛𝚘𝚍𝚞𝚌𝚒𝚗𝚐 $CAR: 𝟿𝟿𝟿 𝚎𝚡𝚚𝚞𝚒𝚜𝚒𝚝𝚎𝚕𝚢 𝚏𝚒𝚕𝚖𝚎𝚍 𝚏𝚛𝚊𝚐𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜

𝚘𝚏 𝚊 𝚍𝚎𝚝𝚘𝚗𝚊𝚝𝚎𝚍 𝙻𝚊𝚖𝚋𝚘𝚛𝚐𝚑𝚒𝚗𝚒 𝙷𝚞𝚛𝚊𝚌𝚊𝚗 𝚏𝚞𝚕𝚕 𝚎𝚡𝚙𝚕𝚘𝚜𝚒𝚘𝚗 𝚏𝚘𝚘𝚝𝚊𝚐𝚎 +

𝚊𝚞𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚛𝚘𝚙 𝟶𝟸.𝟸𝟻.𝟸𝟸 ➞ https://t.co/AV6YAO4wlP

͏ pic.twitter.com/wRIFP2M4kp — 𒐪 (@SHL0MS) February 17, 2022

Ancora, l’iconica DeLorean DMC-12 impiegata per muoversi tra le linee temporali nella trilogia di Ritorno al Futuro è in vendita a 183.000 dollari. Ovviamente in digitale.

Il caso più eclatante è però quello relativo a Car Man Logo Art NFT: si trova in vendita a oltre 8,5 milioni di dollari per chi è interessato. Nemmeno rappresenta una vettura vera e propria, ma come suggerisce il nome stesso un logo (bidimensionale), quello visibile di seguito.

Car Man Logo Art NFT for sale. https://t.co/85c9KCDyIx#Carman #logo #NFTcommunity. Modern, simple and unique ready made car man cartoon character logo. This symbol is suitable for car dealer, advertising, marketing, campaign, vehicles rental and personal collections. pic.twitter.com/dKjJaEnQDm — morabira_logo (@krulayar) March 2, 2022

Chi desidera avvicinarsi alla compravendita degli NFT può dare uno sguardo ai marketplace gestiti da colossi da realtà come Coinbase, Binance e Crypto.com. Sfogliando i loro cataloghi se ne trovano di ogni tipo.

