NFT: compromessi gli account dell'influencer Zeneca

Oggi, la community legata agli NFT si trova a dover fare i conti con un ennesimo tentativo di raggiro: ad essere coinvolto è questa volta Zeneca. Il nome dell’influencer è piuttosto noto tra gli addetti ai lavori. Si tratta del CEO e fondatore della ZenAcademy e di The 333 Club. I suoi account Twitter e Discord sono stati compromessi, condividendo poi link a un drop del tutto fasullo con l’obiettivo attirare l’attenzione (e i fondi) dei follower meno smaliziati.

Al momento non vi è una stima dell’eventuale danno economico causato a chi ha abboccato all’amo. Non è da escludere l’ipotesi che l’azione possa far parte di un’operazione più estesa, rivolta all’interno ambito dei Non-Fungible Token, come testimonia un avviso pubblicato ieri dal profilo di Yuga Labs, il team creatore della celebre serie Bored Ape Yacht Club.

Our security team has been tracking a persistent threat group that targets the NFT community. We believe that they may soon be launching a coordinated attack targeting multiple communities via compromised social media accounts. Please be vigilant and stay safe.

L’account Twitter di Zeneca è rimasto esposto all’azione dei cybercriminali per circa 40 minuti. Non appena giunte le prime segnalazioni da parte degli utenti, l’intervento del social network è stato piuttosto celere, come testimonia il post condiviso poco dopo da Justin Taylor, Head of Consumer Product Marketing della piattaforma. Un lasso di tempo relativamente breve, ma che potrebbe essere costato caro alle vittime della truffa.

.@Zeneca_33 has been hacked, but is now locked down.

Will be getting him access back soon

— Justin Taylor (@TheSmarmyBum) July 19, 2022