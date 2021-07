NFT: un corso e un libro, per chi odora l'affare

NFT: Non-Fungible Token. Se non sai cosa siano, come funzionano e perché potrebbero essere un grosso affare, hai un primo problema da affrontare. Se vuoi approfondire il tema, invece, sei già a metà del percorso. E di fronte hai due soluzioni.

NFT: cosa sono, come funzionano e come investire

La prima possibilità è il corso dedicato Udemy (13,99 euro) che in 44 minuti di video on-demand ti consentirà di accedere agli elementi essenziali della tematica. Non un superficiale “for dummies”, insomma, ma un percorso guidato che consente comunque a tutti di acquisire gli elementi base, capire cosa siano gli NFT ed instillare il dubbio per cui possano diventare una ghiotta opportunità.

Gli NFT sono un tipo di criptoasset che è sia scarso che fungibile. Non si limitano alle sole risorse digitali, ma possono anche rappresentare la proprietà di beni fisici. Stiamo assistendo alla nascita di un mercato totalmente nuovo.

Di fronte ad un orizzonte nuovo, serve un approccio immediato:

Questo corso ti aiuterà a comprendere il mondo degli NFT e come acquistare, creare e vendere i tuoi NFT senza sprecare tempo e denaro in maniere inutili! Questo corso ti insegnerà come sfruttare il potere delle NFT a scopo di lucro acquistandole, vendendole, scambiandole e utilizzandole nella tua attività creativa o professionale. Chiunque può creare un NFT, ma ci sono alcuni passaggi importanti ed è essenziale capirne la tecnologia, le sue caratteristiche e i suoi vincoli.

Leonardo Da Vinci è morto: come fare soldi con l'arte digitale e gli NFT

Seconda possibilità: il dialogo tra Paolo Mosca e Mario Taddei sul tema degli NFT ed il loro ruolo nell'arte del futuro (9 euro in formato Kindle)

Il mondo dell'arte è a un punto di svolta, siamo di fronte a una vera cesura tra l'arte classica e l'arte del futuro e abbiamo la fortuna di essere nel mezzo di questo momento storico. Qui vogliamo parlare di come diventare ricchi con l'arete, l'arte del futuro, gli NFT.

Nessun video, ma una lunga intervista per far emergere le opportunità degli NFT, il loro rapporto con la Blockchain ed il significato che possono avere per il mondo dell'arte in modo particolare. Una lettura estiva, volendo, oppure un vero e proprio tuffo immediato in un contesto nuovo che va aprendosi presentando immediate opportunità.