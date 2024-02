Nuova assicurazione auto: fino al 30% di sconto con UnipolSai

In queste settimane molti automobilisti italiani stanno iniziando a guardarsi intorno per il rinnovo dell’RC Auto. In particolare, chi è rimasto scottato dalle cosiddette assicurazioni online economiche, è pronto a cambiare e tornare sui suoi passi, ma sempre nell’ottica del risparmio.

A questo proposito, segnaliamo la promozione in corso sul sito di UnipolSai Assicurazioni, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 30% sulla polizza auto e ottenere 1 anno gratis di canone UnipolMove, la prima alternativa a Telepass sul fronte del telepedaggio.

Nuova RC Auto: con UnipolSai sconto fino al 30% sulla polizza

UnipolSai rientra tra i top-player del mercato assicurativo, garantendo quell’affidabilità e quei servizi che le compagnie assicuratrici (solo) online non riescono o non possono offrire. Per conoscere il prezzo RC Auto proposto è sufficiente compilare un modulo inserendo numero di targa, data di nascita, email e numero di cellulare, per poi premere sul pulsante Calcola preventivo.

Oltre a uno sconto fino al 30% sulla polizza auto, la promozione in corso offre un anno di canone gratuito UnipolMove: al termine dei dodici mesi, il canone passa a 1 euro al mese, una cifra comunque inferiore rispetto a quella richiesta da Telepass.

Un ulteriore vantaggio di sottoscrivere la prossima polizza auto con UnipolSai è la possibilità di scegliere se pagare in un unico importo oppure in dodici rate a tasso zero, cioè senza costi aggiuntivi.

Calcola un preventivo con UnipolSai per ottenere fino al 30% di sconto sulla nuova RC Auto e approfitta del canone gratuito per un anno del servizio di telepedaggio UnipolMove.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.