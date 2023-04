Nuova carta in metallo American Express: per te 400€ di sconto

American Express ha da poco lanciato la sua nuovissima promozione: una carta di credito in metallo e ben 400 euro di sconto sui tuoi acquisti. A questi due vantaggi si aggiunge canone azzerato per il primo anno. Richiedere la nuova Carta Oro American Express è davvero semplicissimo, basta collegarsi alla pagina dell’offerta e fare richiesta tramite il bottone di iscrizione dedicato. L’offerta è a tempo limitato fino a maggio, perciò se vuoi diventare nuovo cliente American Express o semplicemente vuoi ottenere l’esclusiva carta in metallo, questo è il momento giusto per richiederla.

Scopri tutti i vantaggi di American Express

Carta Oro American Express in metallo non è solo bella da vedere, ma offre anche una serie di vantaggi esclusivi dedicati a tutti i titolari. Innanzitutto, come abbiamo anticipato, la quota per il primo anno è completamente gratuita: dal secondo anno in poi il costo è di 20 euro al mese. Un altro vantaggio è la flessibilità di pagamento, che ti permette di scegliere se pagare a saldo o a rate. Avrai a disposizione una linea di credito iniziale personalizzata, fino a 15 mila euro, mentre TAN/TAEG è pari a 14%/24,19%.

I vantaggi di Carta Oro non finiscono qui. I titolari potranno richiedere 50 euro di sconto Vivaticket per partecipare a tantissimi eventi, un voucher viaggi da 50 euro per prenotare voli, hotel e noleggio auto, due ingressi gratuiti ogni anno per accedere in oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo, World Travel Assist, ovvero una copertura fino a 3.000 euro per spese mediche se ti trovi all’estero, Amex Offers con sconti e offerte tutto l’anno e Club Membership Rewards, che ti permette di ottenere 1 punto per ogni euro speso. I punti potranno poi essere convertiti in premi.

I nuovi clienti che richiedono Carta Oro American Express non solo riceveranno l’esclusiva carta in metallo, ma potranno ottenere ben 400 euro di sconto su acquisti effettuati con carta spendendo almeno 8 mila euro entro i primi 12 mesi dall’emissione. Lo sconto verrà stornato nel primo estratto conto utile. La promozione è attiva soltanto fino a maggio: approfittane, prima che sia troppo tardi.

Come richiedere Carta Oro American Express? Tieni a portata di mano informazioni bancarie (IBAN, nome della tua Banca, anno di apertura conto), documento di identità in corso di validità (Carta d’identità o Passaporto o Patente), Codice Fiscale (oppure Carta d’identità elettronica o Tessera Sanitaria). Dovrai inoltre essere in possesso di alcuni requisiti: essere maggiorenne, avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA, essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano, avere un credito annuale lordo di almeno 25 mila euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.