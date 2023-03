Nuova Carta Oro American Express, per te 400 euro di sconto: ecco come

È arrivata la nuova Carta Oro American Express in metallo, che ti offre diversi benefici se decidi di richiederla nella pagina ufficiale della carta di credito.

Questa nuova carta del colosso finanziario americano è stata anche accompagnata dalla pubblicazione di uno studio improntate sugli italiani e le loro abitudini di spesa.

Da questa ricerca è emerso che i consumatori italiani arrivano a spendere più di 2.500 euro all’anno per soddisfare le proprie passioni e gli hobby.

Nuova Carta Oro American Express: come ottenere 400 euro di sconto

Dal 23 marzo al 3 maggio 2023 con la nuova Carta Oro American Express puoi ottenere uno sconto di 400 euro sui tuoi acquisti con Carta spendendo 8.000 euro nei primi 12 mesi.

Questa offerta è valida soltanto se richiedi online la carta in questa pagina. Inoltre, il primo anno non pagherai il canone mensile, mentre dal secondo anno in poi la carta ti costerà 20 euro.

Potrai scegliere se pagare a saldo oppure a rate. In quest’ultimo caso, il TAN è del 14% il TAEG è del 24,19%.

Con la carta di credito potrai pagare online e nei negozi fisici in modalità contactless oppure con Apple Pay se colleghi la carta.

Per quanto riguarda i prelievi di denaro contante, ogni 30 giorni puoi prelevare sia in Italia che all’estero fino a 1.000 euro.

La commissione applicata su ogni prelievo presso gli AMT in Italia è pari al 3,9%, mentre nella zona Euro è del 2,5%.

Come richiedere la Carta Oro

Se vuoi richiedere la Carta Oro deve essere maggiorenne, residente in Italia e avere un reddito lordo annuo di almeno 25.000 euro. Se possiedi questi requisiti, clicca sul link qui sotto e inoltra la richiesta:

Con la carta puoi ricevere un voucher di 50 euro all’anno da spendere sul portale Vivaticket, iscriverti gratuitamente al Programma Priority Pass, ottenere un travel voucher di 50 euro da utilizzare per i viaggi che hai acquistato su americanexpress.it/travel e altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.