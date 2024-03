Nuova RC Auto online? Con Prima Assicurazioni polizza a partire da 131€ l'anno (anche in 12 rate)

Se sei alla ricerca di una nuova RC Auto online, ti segnaliamo la possibilità di sottoscrivere una polizza a partire da 131 euro l’anno con Prima Assicurazioni. Oltre al prezzo ultra-concorrenziale, è possibile anche beneficiare del pagamento in dodici rate a interessi zero.

Prima Assicurazioni opera come agenzia assicurativa di polizze auto, furgoni e moto dal 2015. La sua sede principale è a Milano e attualmente conta più di due milioni e mezzo di clienti in Italia e in Europa. Inoltre, è sponsor ufficiale della scuderia MotoGP Pramac Racing.

Come richiedere un preventivo gratuito RC Auto con Prima Assicurazioni

Per richiedere un preventivo RC Auto e conoscere l’importo dell’assicurazione auto online di Prima Assicurazioni, occorre collegarsi a questa pagina dedicata del sito ufficiale di Prima.

Fatto questo, inserisci il numero di targa del veicolo da assicurare e premi sul pulsante Preventivo. Nella nuova pagina che si apre conferma la targa e inserisci la tua data di nascita (se sei il proprietario del veicolo), quindi premi sul pulsante Procedi per continuare.

Ora termina di compilare i campi della pagina Inserisci i tuoi dati:

professione

stato civile

anno patente

indirizzo di residenza

indirizzo e-mail

numero di cellulare

In ultimo, aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di aver letto l’Informativa Privacy e fai clic sul pulsante Mostrami il prezzo per conoscere l’importo della polizza RC Auto per il tuo veicolo.

