Nuove IPO in arrivo per il gruppo Wolkswagen?

L’amministratore delegato del gruppo di Wolfsburg, Oliver Blume, ha dichiarato in un’intervista al giornale tedesco Handelsblatt che l’azienda sta “allenando” i propri marchi per una potenziale quotazione in borsa.

“Dovrebbe essere intesa come una sessione di formazione”, ha detto Blume”. All’interno del Gruppo Volkswagen percepisco una chiara motivazione a dare ai mercati dei capitali una maggiore rilevanza”.

Anche se non ha commentato se siano previste altre quotazioni dopo quella di Porsche, avvenuta il 29 settembre, la dichiarazione ha fatto ipotizzare ulteriori analoghi passi come mezzo per sbloccare il valore del Gruppo Volkswagen.

Attualmente i marchi non quotati includono Audi, Lamborghini, Bentley, Skoda, Seat e Cupra.

