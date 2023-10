Nuovo conto corrente gratis: interessi al 4% con Mediolanum

Fai maturare i tuoi risparmi con il conto corrente SelfyConto di Mediolanum, accreditando lo stipendio per ottenere il 4% annuo lordo su somme vincolate fino a 6 mesi. Il conto corrente ha canone zero per coloro che hanno meno di 30 anni e per tutti per i primi due anni, e non ha commissioni di prelievo. È molto facile da gestire attraverso l’app per smartphone, con cui è possibile avere tutto sotto controllo.

Mediolanum SelfyConto: 4% di interessi se accrediti lo stipendio

Se scegliete di aprire Mediolanum SelfyConto potrete beneficiare di canone gratuito per le persone con età inferiore ai 30 anni, o per tutti i clienti i primi due anni. Terminato il periodo o raggiunto il 30° anno di età, il canone diventa di 3,75€ al mese, azzerabile in via promozionale rispettando alcune condizioni della banca. La carta di debito MasterCard fornita col conto, totalmente gratuita, è disponibile da subito in formato digitale in modo che sia già utilizzabile senza aspettare la carta fisica.

Accreditate lo stipendio? Avrete il 4% di interessi annui lordi se vincolate le vostre somme per 6 mesi. È possibile vincolare cifre anche a partire da soli 100€.

La carta è interamente controllabile dall’app, attraverso limiti di spesa, online e presso i negozi fisici, e prelievo agli ATM. Visualizzate il PIN e il resto delle informazioni della carta quando volete, nella sezione dedicata. Si possono anche escludere delle aree geografiche o specifici tipi di servizi e merci. Oltre alla possibilità di bloccarla sempre quando volete in tempo reale, fornisce il massimo della sicurezza durante le transazioni attraverso gli standard più avanzati e un’assicurazione multirischi gratuita, per gli acquisti effettuati in tutto il mondo. È compatibile con i portafogli digitali per effettuare acquisti attraverso smartphone o smartwatch.

Mediolanum SelfyConto include anche bonifici online gratuiti e la possibilità di addebitare utenze. Apritelo direttamente online, attraverso la pagina dedicata, con una procedura semplice e veloce.

