Obbligo di POS: i vantaggi del POS mobile di Qonto

A partire dal 30 giugno è scattato in Italia l’obbligo di POS per tutti i commercianti e i professionisti.

Gli esercenti e i professionisti potranno essere sanzionati se non consentono ai clienti di pagare tramite carta. Ogni transazione via Pos rifiutata potrebbe comportare una sanzione pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione stessa.

Per accettare i nuovi metodi di pagamento, Qonto offre ai suoi clienti un POS mobile in partnership con SumUp a zero costi fissi.

L’offerta per il POS mobile infatti non prevede alcun costo fisso mensile, nessun canone e nessun contratto.

L’acquisto del dispositivo ha un prezzo scontato di 19 euro, inoltre per il primo mese non è richiesta alcuna commissione sulle transazioni. A partire dal secondo mese, la commissione applicata ad ogni transazione è dell’ 1.95%.

Per attivarlo è sufficiente creare il proprio profilo e si riceverà il lettore in pochi giorni. Il conto business di Qonto si può attivare 100% online in pochi minuti.

Il POS mobile permette di ricevere i pagamenti effettuati di persona tramite carte di debito, di credito e smartphone, grazie ai portafogli digitali come Google Pay e Apple Pay.

Il lettore SumUp si connette via Bluetooth alla App gratuita sul proprio smartphone o tablet.

Tutti i titolari di un conto Qonto possono inoltre beneficiare una serie di servizi e funzionalità che permettono di ottimizzare la gestione della contabilità e semplificano il rapporto con il commercialista.

Qonto è stato infatti pensato per liberi professionisti, start up e PMI e offre una soluzione Smart, flessibile e trasparente per gestire le proprie finanze.

Il conto si può gestire liberamente da PC, smartphone o tablet, e permette ad esempio di categorizzare le spese, ricevere notifiche in tempo reale, digitalizzare ed eliminare le ricevute cartacee, inviare, tracciare e conservare le fatture elettroniche direttamente nell’ app di Qonto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.