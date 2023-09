Offerta Crédit Agricole: conto online a canone zero e buoni Amazon in regalo

Scegliere il conto corrente migliore adesso è facile come bere un bicchiere d’acqua: conto online di Crédit Agricole.

Questo conto è a canone zero e ti offre una Carta Visa con prelievi gratis dagli ATM della banca, bonifici gratis e la possibilità di accedere al conto deposito con interessi al 4% per 9 mesi.

E se sei un nuovo cliente, puoi ottenere fino a 200 euro di buoni Amazon in regalo: 50 euro all’apertura del conto, fino a 100 euro come cashback sugli acquisti effettuati con la carta di debito e ulteriori 50 euro se apri il conto deposito.

Se vuoi aprire il conto, devi cliccare sul link seguente e seguire la procedura online.

Conto Crédit Agricole: ecco perché conviene oggi

Il conto online di Crédit Agricole è una soluzione completa e vantaggiosa. Il conto presenta diverse caratteristiche, tra cui il canone zero senza requisiti da rispettare, una carta di debito Visa a canone zero per 24 mesi (poi 24 euro all’anno) con prelievi gratuiti dagli ATM della banca e la possibilità di pagare con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Inoltre, è possibile richiedere la carta di credito Nexi Classic, effettuare bonifici gratuiti e richiedere un conto deposito senza costi e con interessi al 4% per 9 mesi.

Per i nuovi clienti, il conto corrente offre fino a 200 euro di buoni Amazon, di cui 50 euro completando l’apertura del conto corrente e 50 euro aprendo il conto deposito.

Ma non finisce qui: avrai anche fino a 100 euro di cashback sui tuoi acquisti con carta, 25 euro se spendi almeno 250 euro, che possono arrivare fino a 100 se spendi 1000 euro. Per aprire il conto, clicca sul link qui sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.