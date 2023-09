Offerta esclusiva: Carta Oro di Amex gratuita per un anno con sconto di 200€

La Carta Oro di American Express rappresenta la soluzione ideale per coloro che desiderano usufruire di una carta di credito flessibile e completa e adattabile alle esigenze di spesa più elevate.

Tale carta prevede il pagamento di una quota mensile, che è però gratuita per un anno. Inoltre, per i nuovi clienti, American Express offre una nuova promozione estremamente vantaggiosa.

Se spendi almeno 10.000 euro nei primi 12 mesi, con la Carta Oro di American Express avrai uno sconto di 200 euro su tutti i tuoi acquisti fatti con la carta.

Questa offerta si aggiunge ai tanti altri vantaggi di questa carta, come una linea di credito personale di massimo 15.000 euro e la possibilità di pagare a rate o a saldo. Se vuoi richiedere la carta di credito, clicca sul link qui sotto.

La carta da richiedere attualmente? Carta Oro di American Express

La Carta Oro di American Express offre numerosi vantaggi, tra cui una quota mensile di 20 euro (gratuita per il primo anno), la possibilità di scegliere tra pagamento a saldo o a rate, una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro e l’accesso al programma Club Membership Rewards che permette di accumulare 1 punto per ogni euro speso.

Inoltre, American Express Carta Oro offre un benefit supplementare a tutti i nuovi clienti: con la spesa di almeno 10.000 euro durante il primo anno, otterrai uno sconto di 200 euro sui tuoi acquisti.

Tale promozione è soltanto per i nuovi clienti che richiederanno la carta entro il 5 ottobre (salvo eventuali proroghe). La richiesta può essere effettuata direttamente tramite il sito ufficiale:

Per poter richiedere la carta, è necessario soddisfare alcuni requisiti. In particolare, occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere residenti in Italia o possedere un indirizzo di corrispondenza nel territorio italiano e disporre di un conto corrente del circuito SEPA.

Inoltre, per ottenere la carta è richiesto un reddito lordo annuale pari o superiore a 25.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.