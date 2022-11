Offerte Black Friday, ecco due POS a prezzi ultra convenienti

Le offerte Black Friday non si fermano. Gli utenti sono scatenati sul Web per assicurarsi a prezzi scontatissimi il prodotto o i prodotti che desiderano.

Gli sconti non sono indirizzati soltanto ai prodotti di largo consumo appartenenti al settore informatico, di telefonia mobile oppure dell’abbigliamento.

Vista l’importanza che hanno ormai assunto le modalità di pagamento nei negozi fisici, gli esercenti necessitano di un dispositivo in grado di offrire diverse soluzioni immediate.

Il modo più semplice, comodo e conveniente per farlo è usare un dispositivo POS. Consapevole di questo, myPOS ha aderito al “venerdì nero” per proporre a chi ne ha bisogno due POS a prezzi ultra convenienti.

Offerte Black Friday, ecco cosa propone di myPOS

Le piccole e medie imprese, sia in negozio che in mobile, necessitano di accettare pagamenti tramite carta di debito o credito in modo facile, sicuro e rapido.

I terminali POS di myPOS sono wireless e capaci di accettare pagamenti magstripe, Chip&PIN e contactless.

Non necessitano di collegamento ad altro dispositivo per accettare i pagamenti poiché sono totalmente autonomi.

Le soluzioni myPOS prevedono non soltanto il POS in quanto tale, ma anche diversi accessori, come custodie in silicone, dock di ricarica e rotoli di carta.

Tornando alle offerte Black Friday, il terminale myPOS Go è attualmente scontato del 50%. Quindi, entrando in questa pagina per acquistarlo, il costo sarà di 14,50 euro anziché 29 euro.

Questo POS è dotato di SIM 3G/4G gratuita per accettare i pagamenti ovunque. Le ricevute di pagamento potranno essere consegnate a mano oppure inviate via SMS o email.

Un’altra offerta interessante riguarda myPOS Carbon, una delle migliori soluzioni di pagamento. Lo sconto qui è del 30%, con il terminale che costa 139 euro anziché 199 euro.

Oltre a essere dotato di scheda SIM dati, di Wi-Fi e di bluetooth, è anche un registratore di cassa basato sul cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.