Operazioni bancarie gratuite con Banca Sella, ecco quali

Di questi tempi, le operazioni bancarie gratuite rappresentano una manna dal cielo per milioni di correntisti italiani.

Ecco perché i conti correnti online stanno diventando sempre più diffusi e ricercati, in quanto sono gli unici che non applicano commissioni su diverse operazioni.

Fra le tante banche che operano sul Web, Banca Sella è riuscita a imporsi grazie ai suoi conti Start e Premium, due piani low cost per le persone fisiche.

Conti Start e Premium di Banca Sella all’insegna delle operazioni bancarie gratuite e non solo

La stessa Banca Sella afferma che tutti i servizi tipi di un conto tradizionale possono essere gestiti autonomamente, 24 ore su 24, tramite l’app Sella, il sito internet e gli altri strumenti.

Andiamo a vedere quali operazioni bancarie gratuite sono previste con entrambi i conti. Chi apre il conto Start in questa pagina, i primi mesi non pagherà il canone mensile.

Invece, coloro che vogliono aprire un conto Premium accedendo QUI, i primi mesi pagheranno 1,50 euro anziché 5 euro.

Le condizioni dei due conti sono molto simili, ma il conto Premium ha qualche servizio aggiuntivo in più, come la carta di credito gratuita. Invece con conto Start può essere ottenuta soltanto su richiesta

Ecco arrivare alle operazioni gratuite. Per i bonifici inviati online non sono previste commissioni, così come il costo per l’apertura del conto, che invece in filiale costerebbe 35 euro.

Non ci sono spese annue per il conteggio e le competenze, mentre sono illimitate le operazioni che si possono fare con entrambi i conti e i cui costi sono compresi nel canone mensile.

I prelievi sono gratuiti presso gli ATM di Banca Sella, mentre si pagano 2 euro con gli altri ATM. In questo caso, però, c’è da dire che con conto Start sono previsti 4 prelievi gratuiti al mese, che diventano 6 con conto Premium.

L’invio dell’estratto conto online via email è gratis, mentre per posta si pagano 0,83 euro. Gratuite anche le domiciliazioni utenze.

