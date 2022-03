Ordinanza di Biden sulle crypto: l'opinione di Bitpanda

La recente ordinanza di Biden sulle crypto ha raccolto l’attenzione di addetti ai lavori e comuni investitori.

A fare le dovute considerazioni a riguardo, per la piattaforma Bitpanda è il Country Manager italiano Orlando Merone. Così come la maggior parte di figure legate al settore, anche Merone ha espresso un parere positivo rispetto all’iniziativa del presidente americano.

Secondo il manager di Bitpanda infatti, nuove regole e nuove normative sono essenziali per ulteriori sviluppi dell’industria. Il tutto a protezione e la trasparenza rispetto gli utenti finali.

Un segnale positivo oltreoceano dunque, che potrebbe aprire nuovi scenari nel settore, con una presenza sempre più massiccia delle criptovalute nelle nostre vite.

Regolarizzando quest’ambito infatti, oltre a garantire maggiore sicurezza agli investitori, si apriranno ulteriori scenari con una crescita della fintech potenzialmente difficile da stimare a priori.

Al giorno d’oggi, sono molti gli exchange che permettono già di operare nel settore. Scegliere la migliore piattaforma, in tal senso, è un grande vantaggio in termini di operatività.

L’ordinanza di Biden sulle crypto convince anche Bitpanda

Considerare Bitpanda solamente come un servizio per la compravendita di crypto è decisamente riduttivo. Oltre al settore fintech infatti, il broker permette di agire anche nel settore dei metalli preziosi (oro, palladio, argento e platino) ma anche sul più classico mercato azionario.

Gli strumenti forniti a chi ha un account permettono di organizzare dei piani di investimento a lungo termine, attraverso acquisti automatici. Grazie all’accesso attraverso l’apposita applicazione, è possibile mantenersi operativi con Bitpanda ovunque su smartphone Android o iOS.

Non solo: la piattaforma permette anche di ottenere la Bitpanda Card, una soluzione rivoluzionaria per un broker digitale. Emessa da VISA, questa permette di effettuare pagamenti direttamente in criptovalute e altri asset presenti nel portafoglio.

A rendere ancora più interessante Bitpanda è la registrazione, facile e rapida. Una volta effettuata l’iscrizione e verificata l’identità è possibile avere pieno accesso al mercato.