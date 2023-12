Ottieni 200€ di sconto sugli acquisti con Amex Carta Oro

Amex Carta Oro è la carta di credito con cui poter ottenere numerosi vantaggi negli acquisti, nei viaggi e negli eventi. Se la richiedi entro il 16 gennaio 2024, puoi anche ottenere uno sconto di 200€ su tutti i tuoi acquisti, effettuando una spesa di almeno 2000€ nei 3 mesi successivi all’attivazione.

Amex Carta Oro: cosa offre

Quota annuale gratuita il primo anno : Amex Carta Oro è gratis per il primo anno. Successivamente il canone passa a 20€ al mese.

: Amex Carta Oro è gratis per il primo anno. Successivamente il canone passa a 20€ al mese. Flessibilità di pagamento : scegli se pagare a saldo o a rate il tuo estratto conto, in base alle tue esigenze e alle tue possibilità. Il tasso di interesse è del 14% annuo, tra i più bassi sul mercato.

: scegli se pagare a saldo o a rate il tuo estratto conto, in base alle tue esigenze e alle tue possibilità. Il tasso di interesse è del 14% annuo, tra i più bassi sul mercato. Linea di credito personalizzata : fino a 15.000€ da utilizzare come e quando vuoi, senza dover fornire garanzie o documentazione aggiuntiva.

: fino a 15.000€ da utilizzare come e quando vuoi, senza dover fornire garanzie o documentazione aggiuntiva. Priority Pass : con Carta Oro hai diritto all’iscrizione gratuita al programma Priority Pass, che ti dà accesso a oltre 1.200 salotti VIP negli aeroporti di tutto il mondo. Inoltre, ogni anno hai due ingressi gratuiti, da usare per te o per un tuo accompagnatore.

: con Carta Oro hai diritto all’iscrizione gratuita al programma Priority Pass, che ti dà accesso a oltre 1.200 salotti VIP negli aeroporti di tutto il mondo. Inoltre, ogni anno hai due ingressi gratuiti, da usare per te o per un tuo accompagnatore. Programma The Hotel Collection: se prenoti il tuo soggiorno presso una delle strutture aderenti al programma The Hotel Collection tramite la sezione viaggi del sito di American Express, puoi beneficiare di un credito di 100$ da spendere per i servizi accessori come spa, ristorante, bar e altro. Inoltre, hai diritto a un upgrade gratuito della camera al check-in, se disponibile.

se prenoti il tuo soggiorno presso una delle strutture aderenti al programma The Hotel Collection tramite la sezione viaggi del sito di American Express, puoi beneficiare di un credito di 100$ da spendere per i servizi accessori come spa, ristorante, bar e altro. Inoltre, hai diritto a un upgrade gratuito della camera al check-in, se disponibile. Sconti esclusivi sui noleggi auto : noleggiando presso i partner Hertz e Avis puoi risparmiare fino al 20% sulle tariffe.

: noleggiando presso i partner Hertz e Avis puoi risparmiare fino al 20% sulle tariffe. Sconti su Vivaticket : ami la musica, il teatro, lo sport e gli eventi in generale? Con Carta oro ottieni uno sconto annuale di 50€ per i tuoi acquisti su Vivaticket, il portale che ti permette di acquistare online i biglietti per le tue manifestazioni preferite.

: ami la musica, il teatro, lo sport e gli eventi in generale? Con Carta oro ottieni uno sconto annuale di 50€ per i tuoi acquisti su Vivaticket, il portale che ti permette di acquistare online i biglietti per le tue manifestazioni preferite. Sconti sui tuoi viaggi : 50€ all’anno di vocher da utilizzare nella sezione viaggi del sito di American Express per prenotare voli, hotel, pacchetti e molto altro.

: 50€ all’anno di vocher da utilizzare nella sezione viaggi del sito di American Express per prenotare voli, hotel, pacchetti e molto altro. Sicurezza e assistenza sempre al massimo livello: puoi contare su un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre pronto a rispondere alle tue domande e a risolvere i tuoi problemi. Inoltre, hai a disposizione una serie di coperture assicurative per proteggere te e e le tue spese, come l’assicurazione viaggi, la protezione acquisti e quella antifrode.

Per avere Amex Carta Oro non devi far altro che andare sul sito ufficiale e fare clic su “Richiedila Ora”, seguendo i passaggi indicati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.