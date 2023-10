Ottieni 2000€ di sconto con Amex Carta Platino Business

Carta Platino Business di American Express è la carta che ti regala fino a 2000€ di sconti se fai spese per un totale di 50.000€ nel primo anno. L’offerta è riservata per le persone che richiedono la carta solamente online, dal 6 ottobre al 23 novembre 2023.

La carta offre numerosissimi vantaggi, tra cui voucher e pass per viaggi e salotti, protezioni antifrode, assicurazioni e altro.

Carta Platino Business: la carta di American Express in breve

Carta Platino Business ha una quota di 60€ al mese, che si totalizza in 720€ l’anno. È accettata in tuto il mondo, consentendo di effettuare acquisti online e nei negozi fisici in totale sicurezza. Grazie alla protezione antifrode, siete protetti da uso illecito della carta in caso di furto o smarrimento, ricevendone una sostitutiva senza costi aggiuntivi. Ogni acquisto è inoltre protetto dal sistema SafeKey, la tecnologia basata su 3D Secure che certifica che i movimenti siano effettuati da voi, attraverso l’invio di un codice univoco tramite SMS o email, accedendo all’app per confermare la transazione o inserendo parte del PIN.

American Express fornisce inoltre fino a 58 giorni di tempo per pagare i vostri acquisti aziendali e, per ogni euro speso, guadagnerete punti da poter utilizzare nel programma Club Membership Reward per richiedere sconti o scegliere tra le proposte del catalogo interno.

Con Carta Platino Business avrete a disposizione 150€ all’anno di voucher per i viaggi e iscrizione gratuita al programma Priority Pass di livello Prestige. È possibile disporre di 1 Carta Platino supplementare e 98 Carte Oro Business aggiuntive incluse nella quota. Si può impostare un limite di spesa per ogni carta e le transazioni effettuate verranno riportate a parte nell’estratto conto della carta principale.

Con l’assicurazione per infortuni e inconvenienti di viaggio sarete protetti ovunque, anche per emergenze mediche e legali all’estero, con un’assistenza disponibile 24 ore su 24. Tutto è gestibile con estrema semplicità attraverso l’app Amex per smartphone Android e iOS.

