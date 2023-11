Ottieni 2000€ di sconto sugli acquisti con Carta Platino Business

Carta Platino Business di American Express è un prodotto finanziario pensato per le aziende, che offre servizi esclusivi e vantaggi unici per voi e la vostra azienda. Con un canone mensile di 60€ , deducibile fiscalmente, questa carta di credito offre una serie di bonus che la rendono una delle migliori opzioni tra le carte di credito aziendali tra quelle disponibili.

Richiedendo la carta entro il 23 novembre 2023, è possibile ottenere uno sconto di 2000€ su tutti gli acquisti effettuati, se viene fatta una spesa di almeno 50.000€ nei primi 12 mesi. Questa offerta nello specifico è valida soltanto se la carta viene attivata online.

Amex Carta Platino Business: cosa offre

Uno dei principali vantaggi della Carta Platino Business è il programma Club Membership Rewards: per ogni euro speso con la carta, accumulate punti che possono essere utilizzati per scegliere tra le proposte del catalogo o richiedere sconti per ridurre il saldo del conto carta.

Carte Supplementari

Carta Platino Business include anche una carta identica supplementare e 98 Carte Oro Business supplementari incluse nella quota. Ogni carta è controllabile dall’area privata per quanto riguarda i limiti di spesa e la possibilità di sospenderla temporaneamente.

Tutti gli acquisti effettuati con le carte supplementari, verranno elencati a parte nel riepilogo della carta base.

Viaggi e Lifestyle

Con American Express avrete una serie di vantaggi legati ai viaggi e allo stile di vita. Con i voucher viaggi di 150€ ottenete sconti per prenotare voli, hotel e auto. Inoltre, avrete accesso illimitato a oltre 1.200 salotti VIP in tutto il mondo, indipendentemente dalla classe del biglietto e dalla compagnia aerea con cui viaggiate, grazie all’iscrizione inclusa per il programma Priority Pass di livello Prestige. La carta permette anche di avere maggior priorità ai controlli di sicurezza: vi basta mostrarla insieme alla carta d’imbarco per accedere alla corsia preferenziale e arrivare più velocemente ai gate dei principali aeroporti italiani.

Coperture Assicurative

La Carta Platino Business offre anche una serie di coperture assicurative premium per farti sentire protetto ovunque, in caso di infortuni, emergenze mediche, legali o altri imprevisti. La protezione antifrode permette di sostituire gratuitamente la carta in caso di utilizzo illecito, mentre ogni transazione viene verificata con il sistema SafeKey basato su 3D Secure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.