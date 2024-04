Ottieni 250€ in buoni regali Amazon con Crédit Agricole!

Con Conto Online di Crédit Agricole l’occasione è perfetta per aprire un nuovo conto corrente e ottenere vantaggi esclusivi riservati ai nuovi titolari: 250€ in buoni da spendere tutti gli acquisti su Amazon se diventi titolare entro il 30 maggio! Oltre a ciò otterrai anche un conto con canone gratuito i primi 9 mesi, con un consulente dedicato sempre raggiungibile.

Crédit Agricole: 100€ in buoni Amazon per te se lo apri entro il 30 aprile

Crédit Agricole ti consente di avere fino a 250€ se, durante la fase di richiesta che puoi avviare direttamente dalla pagina ufficiale facendo clic su “Apri il conto”, selezioni la carta di debito e inserisci il codice promozionale VISA. Dopo l’apertura utilizza la carta, effettuando una qualsiasi transazione in uscita, per ottenere 100€. Inoltre, se inviti fino a 6 amici, puoi ottenere 25€ a persona, arrivando così a un totale di 250€.

Di seguito le caratteristiche principali del conto:

Canone gratuito per i primi 9 mesi: Conto Online non prevede alcun canone mensile per i primi 9 mesi dopo l’apertura. La quota diventa successivamente di 2€ al mese, ma è possibile azzerarla dopo la scadenza del periodo in promozione se hai meno di 35 anni, oppure accreditando semplicemente uno stipendio o la pensione!

Conto Online non prevede alcun canone mensile per i primi 9 mesi dopo l’apertura. La quota diventa successivamente di 2€ al mese, ma è possibile azzerarla dopo la scadenza del periodo in promozione se hai meno di 35 anni, oppure accreditando semplicemente uno stipendio o la pensione! Conto deposito al 3,8% : richiedilo entro il 9 aprile per avere un tasso di interesse del 3,8% e far crescere le tue giacenze vincolate per 6 mesi.

: richiedilo entro il 9 aprile per avere un tasso di interesse del 3,8% e far crescere le tue giacenze vincolate per 6 mesi. Facile da aprile: richiedi Conto Online direttamente dal web, tramite smartphone o computer. L’attivazione è immediata e, in pochi minuti, potrai accedere a tutti gli strumenti bancari di cui hai bisogno, con la carta che ti verrà recapitata nei giorni successivi.

Carta di debito Visa gratis per due anni

La comodità di una carta di debito è fondamentale per le tue transazioni quotidiane. Con Conto Online di Crédit Agricole riceverai una carta di debito Visa senza alcun canone per i primi 2 anni. La carta è inoltre compatibile con i portafogli digitali GPay ed Apple Pay, permettendoti di pagare alla cassa con smartphone o smartwatch, oltre che poter essere naturalmente utilizzata in modalità contactless.

Consulente dedicato

Anche se Conto Online è 100% digitale, non sarai mai solo: avrai a disposizione un consulente personale, pronto a rispondere alle tue domande e a supportarti nelle tue operazioni bancarie. E se preferisci il contatto diretto, puoi recarti in filiale per ulteriori assistenza.

Non attendere! Apri ora Crédit Agricole e approfitta dell’offerta.