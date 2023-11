Ottieni 400€ di sconto solo con American Express Carta Oro

American Express Carta Oro vi regala uno sconto fino a 400€, se effettuate una spesa di almeno 8000€ entro i primi 12 mesi dall’attivazione. La carta di credito offre anche numerosissimi altri vantaggi, dato che include assicurazioni per la copertura su imprevisti all’estero, voucher per viaggi e ticket, iscrizione al Priority Pass, sconti esclusivi e molto ancora.

American Express Carta Oro: tutti i dettagli della carta di credito

American Express Carta Oro può essere collegata a qualsiasi conto corrente. Se richiesta online, il canone è gratuito per il primo anno, mentre successivamente la quota sarà di 20€ al mese. Insieme a un TAN/TAEG del 14%/24,19%, offre la possibilità di pagare gli acquisti a saldo o a rate, oltre a una linea di credito personalizzata fino a 15.000€.

Con il programma Club Membership Rewards guadagnate un punto per ogni euro speso. I punti accumulati consentono di ottenere ulteriori sconti nel saldo, oppure scegliere un premio tra le proposte presenti nel catalogo di American Express.

American Express Carta Oro vi permette di avere fino a 50€ di voucher per prenotare voli, hotel e noleggi auto per i vostri viaggi direttamente dalla sezione del sito, 50€ per i biglietti acquistati su Vivaticket per eventi e concerti, oltre a 149€ per il Priority Pass, con cui è possibile ottenere due ingressi gratuiti all’anno per oltre 1200 salotti VIP di tutto il mondo.

L’assicurazione World Travel Assistant vi copre fino a 3000€ in caso di spese mediche all’estero. Noleggiando un’auto presso i partner, come Hertz o Avis, potete ottenere sconti in esclusiva, mentre con The Hotel Collection avete a disposizione fino a 100$ per ottenere una camera hotel migliore su disponibilità. Amex Offers permette infine di ottenere sconti e offerte direttamente da American Express, senza scomodarvi nell’usare codici o voucher.

Tutte le transazioni effettuate con Carta Oro sono protette con il massimo livello di sicurezza. La protezione antifrode vi fornisce una carta sostitutiva in caso di furto, smarrimento o utilizzo illecito. I vostri acquisti sono poi tutelati fino a 90 giorni per 2500€ su possibili furti o danneggiamenti. Non può ovviamente mancare un servizio clienti sempre raggiungibile, a tutte le ore e i giorni della settimana, per qualsiasi richiesta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.