Ottieni fino al 4,75% sui tuoi risparmi con i depositi vincolati di Banca Progetto

Banca Progetto, banca digitale guidata da Paolo Fiorentino, ha lanciato una nuova promo valida per tutti gli utenti che apriranno Conto Key, conto corrente remunerato creato per la gestione dei risparmi. L’ultima offerta consente di ottenere fino al 4,75% aprendo una linea di deposito vincolata da 6 a 60 mesi. E grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, i propri risparmi sono coperti fino a 100.000€. Per aprire Conto Key è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale.

Come ottenere fino al 4,75% sui tuoi risparmi con Conto Key

L’offerta di Banca Progetto è rivolta agli utenti che decidono di aprire Conto Key e un deposito vincolato a 60 mesi con giacenza minima pari a 5.000€. Il tasso di interesse varia dal 3% al 4,75%, in base alla durata scelta al momento dell’apertura del deposito.

Un esempio? Se decidi di aprire un deposito vincolato di 20.000€ a 60 mesi, dopo 5 anni il rendimento totale sarà pari a 23.515€, con 3.515€ di interessi netti.

Questi i rendimenti previsti da Conto Key sulle somme vincolate:

3,75% per depositi vincolati a 6 mesi

4,00% per depositi vincolati a 12 mesi

4,25% per depositi vincolati a 18 mesi

4,35% per depositi vincolati a 24 mesi

4,45% per depositi vincolati a 36 mesi

4,65% per depositi vincolati a 48 mesi

4,75% per depositi vincolati a 60 mesi

Inoltre, il conto corrente di Banca Progetto offre il 2,5% di interessi fino al 31 marzo 2024, con la possibilità di richiedere una carta di debito Mastercard a canone zero con emissione gratuita. Il conto è abilitato ai bonifici SEPA e quelli istantanei, oltre agli addebiti ricorrenti SDD.

Puoi aprire Conto Key direttamente online su questa pagina. Tutto quello di cui hai bisogno sono un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria, un numero di cellulare e un indirizzo email.

