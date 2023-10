Ottieni il 4,75% con Conto Key nei depositi fino a 60 mesi

Conto Key di Banca Progetto è un conto che offre degli interessanti tassi di maturazione sia per il conto corrente stesso che per il conto deposito. Con la promozione in corso, il primo è infatti remunerato al 2,5% fino al 31/03/2024, mentre il conto deposito garantisce un tasso di interesse massimo fino al 4,75% nei depositi di 60 mesi. Quest’ultimo consente anche un certo grado di flessibilità, permettendo di variare durata e tasso di interesse a seconda delle proprie esigenze.

Conto Key: l’offerta nel dettaglio

Conto Key si può richiedere direttamente online, attraverso la pagina web dedicata. Si tratta di un conto corrente abbinato a una carta di debito internazionale MasterCard completamente gratuita, con due prelievi al mese senza commissioni inclusi. A essere gratis sono anche i bonifici SEPA ordinari. Il conto consente poi di emettere bonifici istantanei e addebiti ricorrenti SDD.

Richiedendo ora il conto, beneficerete di una remunerazione del 2,5% fino al 31 marzo 2024. Oltre a ciò, è possibile attivare un conto deposito con tasso di interesse e periodo variabile. Si può scegliere tra 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi dal 3% al 4,50% svincolabili o dal 3,75% al 4,75% non svincolabili, per giacenze minime di 5000€.

Le opzioni per il risparmio con Conto Key non si fermano però qui. Potete infatti aggiungere anche quello che la banca chiama Conto Progetto, vale a dire un salvadanaio che non ha una giacenza predefinita. Consente infatti di disporre sempre delle proprie giacenze entro 32 giorni, conservando tutti gli interessi maturati.

Per richiedere il conto, recatevi nella pagina web e cliccate nel tasto “Apri Conto Key”. Procedete quindi a fornire i dati e i documenti richiesti dalla procedura e accettate le condizioni leggendo i fogli richiesti. Conclusa l’operazione avrete già a disposizione un conto pronto all’uso. Chi inoltre è già cliente di Banca Progetto, può attivare il conto o il conto deposito direttamente dalla propria area personale.

