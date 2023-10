Amex Carta Platino Business regala sconti di 2000€. Scopri come!

Amex Carta Platino Business è la carta di credito in promozione fino al 23 novembre di quest’anno. Se richiesta entro questa data, è possibile beneficiare di sconti fino a 2000€ se viene fatta una spesa di 50.000€ nei primi 12 mesi dall’attivazione.

Carta Platino Business offre un sacco di vantaggi, tra assicurazioni, voucher per viaggi, sconti e tanto altro, garantendo il massimo della sicurezza in qualsiasi situazione.

Amex Carta Platino Business: tutti i vantaggi della carta

Amex Carta Platino Business è una carta di credito ricca di vantaggi. Permette innanzitutto di accumulare punti per ogni euro speso nei vostri acquisti, da poter utilizzare per ottenere sconti o scegliere proposte nel catalogo American Express. Ogni anno sono inclusi 150€ di voucher viaggi, oltre a un’iscrizione gratuita al Priority Pass di livello prestige, per l’accesso a salotti VIP.

Oltre la carta base, è possibile avere a disposizione 1 Carta Platino Business e fino a 98 Carte Oro supplementari incluse nella quota. Si possono imporre limiti di spesa per ciascuno di queste direttamente dall’area privata. Tutte le spese effettuate verranno riportate nel resoconto della carta base.

American Express fornisce con Carta Platino Business la possibilità di pagare gli acquisti entro un massimo di 58 giorni, senza oneri aggiuntivi. Non mancano assicurazioni per i viaggi, gli infortuni e gli inconvenienti, nonché un’assistenza immediata attiva 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, per emergenze di tipo medico, legale e personale, anche all’estero.

Tutti gli acquisti sono protetti dalla tecnologia SafeKey, basata su 3D secure. Le transazioni vengono verificate attraverso una notifica con codice OTP dall’app, oppure con l’inserimento di parte del PIN, in modo da essere sicuri che siate voi ad effettuare l’operazione. L’applicazione consente con pochi tocchi di controllare il saldo, l’estratto conto, verificare le spese e altri parametri, mentre l’assistenza sarà sempre disponibile tutti i giorni dell’anno per qualsiasi aiuto o richiesta.

Richiedete ora Amex Carta Platino Business e beneficiate di tutti i vantaggi offerti.

