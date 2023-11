Ottieni un buono Amazon di 100€ con Conto Corrente Arancio

Aprite ING Conto Corrente Arancio entro il 13 novembre 2023, per ottenere un buono da 100€ da spendere per i vostri acquisti su Amazon. Il conto è digitale al 100%, è quindi possibile aprirlo facilmente anche con lo SPID, gestendo in seguito tutto dall’applicazione. Ha un canone mensile gratuito e permette di effettuare operazioni bancarie classiche senza alcuna commissione.

ING Conto Corrente Arancio: il buono Amazon da non perdere

Il conto di ING vi regala un buono Amazon se lo aprite entro il 13 novembre prossimo e richiedete la carta di debito MasterCard in fase di apertura. Per attivarlo, vi basta fare clic su “Apri Conto Corrente Arancio” dalla pagina ufficiale, seguendo tutta la procedura e inserendo i dati e i documenti personali richiesti. Una volta attivo, effettuate una spesa di almeno 500€ entro il 31 gennaio 2024 per far in modo che vi venga riconosciuto il buono.

Chi è già inoltre cliente di ING e possiede già il conto corrente può comunque ottenere il buono, richiedendo la carta di debito direttamente dalla propria aera riservata.

Per quanto riguarda le spese, ha canone completamente gratuito e offre operazioni giornaliere senza commissioni, come Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, mentre i prelievi hanno un costo di 0,95€ in tutta europa. Potete anche sottoscrivere il modulo zero vincoli, con canone gratis per 12 mesi, che passa successivamente a 2€ ma che tuttavia è azzerabile accreditando lo stipendio, la pensione o qualsiasi entrata di almeno 1000€. Il modulo permette di avere prelievi totalmente gratuiti in tutta europa e vi fornisce un modulo assegni all’anno.

Oltre a poter prelevare presso tutti gli ATM europei, la carta di debito MasterCard permette di pagare anche in modalità contactless, oppure tramite i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay. La carta ha un canone azzerabile ed è possibile personalizzare in ogni momento il PIN, oltre a controllare dall’app limiti giornalieri per spesa e prelievo.

