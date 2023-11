Apri Conto Corrente Arancio e ottieni un Buono Regalo Amazon da 100€

ING ha lanciato una nuova promozione che premia tutti gli utenti che aprono un nuovo Conto Corrente Arancio e richiedono la carta di debito Mastercard: per loro è previsto un Buono Regalo Amazon del valore di 100 euro, da spendere sul sito amazon.it. Per aprire un nuovo conto di ING è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale della banca.

Con Corrente Arancio e la Carta di Debito Mastercard ottieni un Buono Amazon di 100 euro

Conto Corrente Arancio di ING è un conto corrente a canone zero e senza commissioni per le operazioni effettuate online, tra cui bonifici SEPA fino a 50.000 euro, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche. Attivando Modulo Zero Vincoli si ottengono prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa gratuiti: il canone è gratis per i primi 12 mesi e puoi mantenerlo a zero anche dopo il primo anno accreditando sul conto lo stipendio o la pensione oppure entrate mensili di almeno 1.000 euro.

Per ottenere il Buono Regalo Amazon da 100 euro occorre aprire Conto Corrente Arancio e richiedere la Carta di Debito Mastercard entro il 13 novembre 2023 e spendere almeno 500 euro con la carta. La carta presenta un canone di 2 euro al mese, anche questo però azzerabile a fronte di una spesa mensile di 500 euro.

L’apertura di un nuovo Conto Corrente Arancio avviene direttamente online su questa pagina. Per aprire il conto è possibile usare anche l’identificazione tramite SPID, così da completare la procedura senza attese per l’identificazione da parte di un operatore. L’offerta scade il prossimo 13 novembre.

