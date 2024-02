Ottieni un deposito fino al 5% con SelfyConto: scopri i vantaggi

Richiedi ora SelfyConto e non perderti un conto corrente che fa fruttare i tuoi soldi con un tasso di interesse vantaggioso! Puoi infatti beneficiare di una remunerazione del 5% sulle somme vincolate per almeno 6 mesi, ma le svincoli quando vuoi e senza perdere gli interessi che avevi già accumulato!

SelfyConto: il conto corrente con un interesse vantaggioso

Con SelfyConto il canone è gratis per tutti i titolari nei primi 12 mesi, oppure fino al 30° compleanno se questi non sono ancora stati compiuti. Il canone passa successivamente a 3,75€, ma potrai comunque azzerarlo se sottoscrivi dei prodotti finanziari Mediolanum.

Una volta aperto, potrai accedere al tuo conto sia tramite smartphone, con l’app per dispositivi Android e iOS, che da homebanking con il tuo PC. Puoi scegliere le carte di pagamento MasterCard che vuoi: la carta di debito è gratis, supporta il contactless, puoi usarla per comprare online e fisici, anche con smartphone grazie ai portafogli digitali e include un’assicurazione per gli acquisti. Oppure puoi anche optare per una carta di credito, con canone di 12€ l’anno, o una prepagata gratis da ricaricare velocemente dal conto.

L’operatività bancaria di base è gratis: bonifici SEPA online in euro, addebiti diretti delle tue utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro non hanno alcuna commisione.

Naturalmente dall’app e dall’area privata dell’homebanking puoi visualizzare il saldo, controllare le transazioni, disporre delle principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online, oltre che contattare l’assistenza clienti tramite app, email e chiamando il numero verde. Tramite la sezione dedicata controlli ovviamente anche le tue carte, decidendo se sospenderle o riattivarle e regolando i massimali periodici per quanto riguarda la spesa e il prelievo massimo presso gli ATM.

Attiva ora SelfyConto tramite la procedura online e non perderti l’interesse del 5%!

